CHP’deki tacizleri dinlerken insanın yüzü kızarıyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP’deki taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili, “Son derece vahim iddialar. İnsan bu iddiaları dinlerken yüzü kızarıyor ve milletimizin çok büyük bir kısmı, hatta CHP seçmeninin de neredeyse tamamına yakını bu konudan fevkalade büyük bir rahatsızlık duyuyor” dedi.
BengüTürk’te gündeme ilişkin soruları cevaplayan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin de “Doğrusu, siyasete yakışan ihsas ettirmiş olduğu görüşlerini gerçekleştirmesi ve Türkiye’nin ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak cumhurbaşkanı adayı olmasıdır” dedi.