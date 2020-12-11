CHP’deki tacizleri dinlerken insanın yüzü kızarıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP’deki taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili, “Son derece vahim iddialar. İnsan bu iddiaları dinlerken yüzü kızarıyor ve milletimizin çok büyük bir kısmı, hatta CHP seçmeninin de neredeyse tamamına yakını bu konudan fevkalade büyük bir rahatsızlık duyuyor” dedi.