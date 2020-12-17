CHP’deki tacizler için harekete geçildi

CHP’de tacize uğrayan kadınlar, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna başvuracak. Komisyon, önümüzdeki günlerde mağdurları dinleyecek. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, CHP içinde patlak veren taciz skandallarını değerlendirirkensessizliğe bürünen parti yönetimine sert tepki gösterdi.

Üstü kapatılıyor

Aksal, şunları söyledi: “Bu olaylar toplumun her kesiminde oluyor. Tecavüzün ne partisi, ne bölgesi var. Samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük bizi rahatsız ediyor. CHP kendi teşkilatlarında tecavüz, taciz olayları olduğunda bırakın sessiz kalmayı, üstünü kapatmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmesinde kadının adını bile anmadı.”

Sessiz kalmayın

Kadın derneklerine de “Bu olaylar CHP’de yaşanınca sessiz kalıyorlar” eleştirisinde bulunan Aksal, mağdur kadınlara şu çağrıda bulundu: “Bu konuda sessiz kalmayın. Biz sizin hakkınızın, hukukunuzun takipçisi olacağız. Yapılan baskılara boyun eğmeyin. CHP teşkilatlarında tacize, tecavüze uğramış birkaç isim, bizim komisyona gelip başvurularını yapacak. O kişiler, bizimle temasa geçti. Biz de bu olayların takipçisi olacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun tacize uğrayan herkes gelsin, bilgi versin. Biz korumaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız.”