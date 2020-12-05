CHP'deki tacizler gündemdeyken, Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara skandal konuşma

Son günlerde CHP, parti içindeki taciz ve tecavüz haberleriyle gündeme geliyor. İlk olarak geçtiğimiz günlerde CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.’nin restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra, yeni taciz olayları da gün ışığına çıktı. Yaşanan bu olaylar hakkında CHP'den ses çıkmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah CHP Kadın Kolları’nın “Kadın” konulu organizasyonunda, partisinin "Yaşam Hak" projesinin tanıtım toplantısında konuştu.

CHP Lideri, burada partisinin İstanbul’daki ilçe teşkilatlarında yaşanan tecavüz ve tacizler hakkında, tek cümle kurmadı.

Projenin tanıtımında CHP Kadın Kolları'nın önemli bir projeye imza attığını savunan Kılıçdaroğlu, Yaşama hakkına herkesin saygı göstermesi lazım diyerek "Kadına yönelik şiddetin artması hepimizin bu alana dikkat etmesi gerektiğini zorunlu kılıyor. Hepimizin ortak tavır takınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kendi hakkınızı savunun"

Kadınların siyasette daha çok bulunması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Asıl temel çözüm kadınların birlikteliğinde. Siyasette çok daha güçlü bir şekilde var olmalarında." diyerek şunları söyledi:

"Ben bütün kadınların belli bir hedef ilkesinde birleşmelerini istiyorum. Kadının siyasette çok daha güçlü var olmasıdır temel çözüm. Bu ülkede nüfusun yarısından fazlası kadın. Parlamentoya bakıyorsunuz, buralarda kadının gücü ne kadar? Kadın buralarda arzu ettğimiz ölçüde var olabiliyor mu? Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum. Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyen siyasi partilere asla oy vermeyeceğim diye sokaklara çıkacaksınız. Bölünmeyecek beraber olacaksınız. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde yoksulluğu yaşamak istemiyoruz. Aile Destekleri Sigortasını getirmeyen partiye oy vermeyeceğiz diyeceksiniz."