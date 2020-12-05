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Siyaset CHP'deki tacizler gündemdeyken, Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara skandal konuşma
Siyaset

CHP'deki tacizler gündemdeyken, Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara skandal konuşma

CHP teşkilatlarında her geçen gün yeni bir taciz ve tecavüz skandalı gündeme gelirken, konunun üstünü kapatmaya çalışan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tepki çeken bir konuşma yaptı. CHP Kadın Kolları'nın etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu kadınlara, "Kendi hakkınızı savunun" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:00:00 -
CHP'deki tacizler gündemdeyken, Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara skandal konuşma

Son günlerde CHP, parti içindeki taciz ve tecavüz haberleriyle gündeme geliyor. İlk olarak geçtiğimiz günlerde CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.’nin restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra, yeni taciz olayları da gün ışığına çıktı. Yaşanan bu olaylar hakkında CHP'den ses çıkmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah CHP Kadın Kolları’nın “Kadın” konulu organizasyonunda, partisinin "Yaşam Hak" projesinin tanıtım toplantısında konuştu.

CHP Lideri, burada partisinin İstanbul’daki ilçe teşkilatlarında yaşanan tecavüz ve tacizler hakkında, tek cümle kurmadı.

Projenin tanıtımında CHP Kadın Kolları'nın önemli bir projeye imza attığını savunan Kılıçdaroğlu, Yaşama hakkına herkesin saygı göstermesi lazım diyerek "Kadına yönelik şiddetin artması hepimizin bu alana dikkat etmesi gerektiğini zorunlu kılıyor. Hepimizin ortak tavır takınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kendi hakkınızı savunun"

Kadınların siyasette daha çok bulunması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Asıl temel çözüm kadınların birlikteliğinde. Siyasette çok daha güçlü bir şekilde var olmalarında." diyerek şunları söyledi:

"Ben bütün kadınların belli bir hedef ilkesinde birleşmelerini istiyorum. Kadının siyasette çok daha güçlü var olmasıdır temel çözüm. Bu ülkede nüfusun yarısından fazlası kadın. Parlamentoya bakıyorsunuz, buralarda kadının gücü ne kadar? Kadın buralarda arzu ettğimiz ölçüde var olabiliyor mu? Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum. Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyen siyasi partilere asla oy vermeyeceğim diye sokaklara çıkacaksınız. Bölünmeyecek beraber olacaksınız. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde yoksulluğu yaşamak istemiyoruz. Aile Destekleri Sigortasını getirmeyen partiye oy vermeyeceğiz diyeceksiniz."

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Yorumlar

deniz

ALMANYADAN SAİM ABİM ARADI DEDİ KILIÇDAROĞLU İKTİDAR OLUR MU ? DEDİM ZOR ABİ DİME LA DEDİ NEDEN Kİ ABİ DEDİM 9 MUYDU 10 MUYDU SEÇİM KAYBETTİ DEDİM HALE KAZANACAM DİYE ORDA DİME DEDİ SAİM ABİM ÇOK KIZDI 
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Eren

Ne kadar tecavüzcü Çoşkun varsa postu CHP ye atmış gözüküyor.
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