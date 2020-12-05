CHP’deki kanalizasyon patladı! Covid tablosunu bırak, seri tecavüz tablosuna bak

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, partideki taciz ve tecavüz vakalarının üstünü örtmek isteyen CHP'ye bomba bir çağrı yaptı.

CHP'nin, Sağlık Bakanlığı'nı yalanlayarak koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının daha fazla olduğu yalanını hatırlatan Muharrem Coşkun, "CHP'deki taciz veya tecavüz vaka sayıları gerçekçi mi? Ben inanıyorum ki daha fazla ama açıklamıyorsunuz. Lütfen, taciz ve tecavüz vakalarındaki gerçek rakamları sizden duymak istiyoruz. Bakın bir arkadaşınız, Barış Yarkadaş, açık yüreklilikle açıkladı ama açık yüreklilikle taciz ve tecavüz vakalarını şeffafça kamuoyuyla paylaşmanızı istiyoruz. Bırakın siz Covid tablosunu tartışmayı da teşkilatlarınızdaki taciz ve tecavüz vakalarını kamuoyuyla paylaşın. Yoksa biz burada her gün Kovid tablosu gibi CHP'deki günlük taciz tablosu mu hazırlayıp kamuoyuyla paylaşalım?" diye konuştu.