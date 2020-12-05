  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP’deki kanalizasyon patladı! Covid tablosunu bırak, seri tecavüz tablosuna bak
Siyaset

CHP’deki kanalizasyon patladı! Covid tablosunu bırak, seri tecavüz tablosuna bak

CHP'ye seslenen Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, "Bırakın siz Covid tablosunu tartışmayı da teşkilatlarınızdaki taciz ve tecavüz vakalarını kamuoyuyla paylaşın" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:29:00 -

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, partideki taciz ve tecavüz vakalarının üstünü örtmek isteyen CHP'ye bomba bir çağrı yaptı.

CHP'nin, Sağlık Bakanlığı'nı yalanlayarak koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının daha fazla olduğu yalanını hatırlatan Muharrem Coşkun, "CHP'deki taciz veya tecavüz vaka sayıları gerçekçi mi? Ben inanıyorum ki daha fazla ama açıklamıyorsunuz. Lütfen, taciz ve tecavüz vakalarındaki gerçek rakamları sizden duymak istiyoruz. Bakın bir arkadaşınız, Barış Yarkadaş, açık yüreklilikle açıkladı ama açık yüreklilikle taciz ve tecavüz vakalarını şeffafça kamuoyuyla paylaşmanızı istiyoruz. Bırakın siz Covid tablosunu tartışmayı da teşkilatlarınızdaki taciz ve tecavüz vakalarını kamuoyuyla paylaşın. Yoksa biz burada her gün Kovid tablosu gibi CHP'deki günlük taciz tablosu mu hazırlayıp kamuoyuyla paylaşalım?" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erol

CHP ve avanesi Sağlık bakanlığını covit19 verilerini gizliyor diye suçluyorlardı şimdide sizden şeffaflık bekliyoruz Türkiye genelinde chplilet tarafından tacize uğrayan kadınların sayısını bekliyoruz tabi cesaretiniz varsa
  • Yanıtla

REMZİ ŞEN

Ekranlarda insanların karşısına çıkıyorsun;fakat yüzde öyle bir süs sakalı var ki insanın o haberlere bakası gelmiyor.Kına geldi artık. 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Pandemi ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı'
Sağlık

'Pandemi ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı'

Fizyoterapist Öğr. Gör. Tuğçe Bilgiç, "Koronavirüs salgını ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun ihaneti meyvesini verdi
Ekonomi

Kılıçdaroğlu'nun ihaneti meyvesini verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışında yaptığı, “Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yok” ihaneti meyvesini verdi. Kılıç..
Bunu da gördük! CHP'li İBB'den
Gündem

Bunu da gördük! CHP'li İBB'den "Borç alma" töreni

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetimi İstanbul Boğazı ve Haliç’in canlılığı ve temizliği açısından hayati öneme sahip Silahtarağa ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay