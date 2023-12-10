CHP'deki büyük kavgayı T24 yazdı: 'Mustafa Sarıgül Şişli Belediyesi'nin mallarını vakfına taşıdı!'

Sabuncu yazısında, CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in, Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül'e karşı sürdürdüğü davaları aktardı.

Muammer Keskin'in, yandaş gazetecilerle toplantısına kendisinin de katıldığını belirten Sabuncu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde çeşitli usulsüzlüklerle belediyenin taşınmaz mallarını kendi vakfına geçirdiğini ve konunun yargıda olduğunu ifade etti.

Sabuncu yazısında, Muammer Keskin'in kendilerine yaptığı şu açıklamalarına yer verdi:

'29 yıllığına kendi vakfına geçirmiş'

"Şişli'nin yaklaşık 500 milyon dolar değerinde benden önce burada belediye başkanlığı yapmış ismin vakfının üzerine geçirdiği mallar vardı. Çok ilginç bu konu mahkemelik olup altı yıl boyunca kapağı açılmamış süreç yaşandı. Mallardan bir tanesi daha önce hizmet verdiğimiz Esentepe'deki binamız. Bir diğeri Okmeydanı'na Açı Okulları'na verilmiş bir binamız. Bir de bizim Sarıyer Maslak'ta bir yerimiz var. Daha önce Mustafa Sarıgül'ün Anakent Belediye Başkanı adayı olduğu süreçte bizim üç mahallemizi Sarıyer'e bağladılar. Mülkleri o bölgede kaldı ama tapusu bize ait.

Dolayısıyla bunların iki tanesinin intifa hakkını 29 yıllığına kendi vakfına geçirmiş. Okmeydanı'ndaki yerimizin de tapusunu vakfa vermiş. Hiçbir belediye başkanının, hiçbir belediye meclisinin böyle bir yetkisi yok. İmkânsız yani. Dolayısıyla göreve gelir gelmez, Belediye Meclisi kararıyla, benden önce alınmış bütün Meclis kararlarını iptal ettik. 37 tane meclis üyemiz var. Üç kişi Mustafa Bey'e yakın isimler. Onların ret oyuna karşılık AK Parti, MHP'nin de oylarıyla, 34 oyla bunu iptal ettirdik. Bunların tümünü kazandık, ama kazanmak yetmiyor, dolayısıyla diğer hukuki davalarla birleştirildi. En son 30 Kasım'da bir davamız vardı. Onunla ilgili yeni gelen hâkim Allah'tan davaya girdi. Mülklerin değeriyle ilgili bir bilirkişiye havale etti. O da ocak ayında sonuçlanacak."

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'Uzlaşmaya da yanaşmadılar'

"Sözlü olarak da kendi avukatları, hukukçuları bu davayı siz er geç kazanacaksınız gelin anlaşalım dediler. Ben de bir olağanüstü meclis yaptım. Bir sulh yetkisi aldım sadece görüşme yetkisi. Tam da kurultay öncesiydi. Aslında üç gün süre verdim onlara. O üç gün sürede gelip anlaşsaydılar talebimiz şuydu, bu iki tane mülkümüz irtifak olanların irtifakları kalkacak, belediyeye nakil olacak. Tapusu olan yerin bu Okmeydanı'ndaki yerle ilgili de orayı bir yurt haline getirip bize iade edecekler. Bu konuda şifahen sözlü olarak bir mutabakat hukukçular arasında olmuştu. Devamında da dedik ki İş Bankası gibi devletin güvenilir kurumlarından bu gayrimenkul değerlendirme işi yapan firmaları baksın bunun değeri kaç lira? Diyelim 10 lira. Bunun 5 lirasına öğrenci okutalım 5 lirasını da bize kira olarak versinler dedik. Çünkü 6000 öğrenci var. Biz bu çocukları sokağa atacak durumumuz yok. Sonuçta garip gurebanın çocukları. Bunlar ona da yanaşmadılar."

'Ne Kılıçdaroğlu ne de Özel ilgilendi'

"Hem eski Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na hem şimdiki genel Başkanım Özgür Bey'e söyledim. Ben kendi milletvekilimle kamuoyunun önünde kavga etmeyi doğru gören biri değilim. Doğru da bulmuyorum ama eğer iş kamuysa burada kavga ederim. Şimdi geldiğimiz nokta biz onlara bir el uzattık, bu elimizi geri çevirdiler. Ben artık bundan sonra televizyonsa televizyon medyaysa medya kendi mecramızsa kendi mecramız her yerde bunu anlatacağım. Bu tür davaları her birimizin bir vatandaşlık görevi olarak savunmamız gerekiyor."

Kaynak: T24