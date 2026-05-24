CHP’de zübük temizliği

Buğra Kardan İstanbul

CHP’nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı’nın mutlak butlan sayılmasının, parti yönetiminin Özgür Özel’den alınıp Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmesinin ardından gözler ihraç edilecek isimlere çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun, Etik Kurulu oluşturmak için düğmeye bastığı haberiyle ihraçlara, müteahhitleri haraca bağlayan, kirli paraları sevgililerine yediren, ihaleleri yakınlarına yağdıran Ekrem İmamoğlu ve taifesinden başlanması ihtimali güçlendi. Mustafa Bozbey, Muhittin Böcek ve Tanju Özcan’ın da İmamoğlu’yla aynı akıbeti paylaşması muhtemel hâle gelirken başta CHP olmak üzere siyasetin ‘zübük’lerden arındırılması kaçınılmazlaştı.

BUTLAN MİLAT OLSUN

Toplumda da butlan kararının tescilli hırsızlardan, yolsuzlardan, arsızlardan kurtuluş için milat olması; siyasi ahlâkın lafta kalmaması ümidi kuvvetlendi. Ortaya çıkan tabloyla Erdoğan’ın “Siyasetin tek limanı ahlâktır” vurgusunun haklılığı net olarak anlaşılırken akıllara belediyeleri ahtapot gibi saran çete başlarının skandal uygulamaları geldi. Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluktan 19 Mart 2025’te gözaltı, 23 Mart 2025’te tutuklama kararı verilmişti. İmamoğlu’nun 200’ü aşkın usulsüz ihaleye olur verdiği, rüşvet paralarıyla CHP yönetimini ele geçirdiği belirlenmişti. İmamoğlu’nun müteahhitlere ihale ve iskân izni karşılığında paralar, villalar, daireler aldığı saptanmıştı. Bu dairelerden birinin de İmamoğlu’nun voleybolcu sevgilisi Derya Çayırgan’a verildiği tespit edilmişti.

SADECE EKREM Mİ?

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mart 2026’da gözaltına alınan, 4 Nisan 2026’da tutuklanan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in örtülü ödenekler ve paravan şirketleri devreye sokarak rüşvet paralarını aklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. 27 Mart 2026’da gözaltına alınan, 30 Mart 2026’da tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın rüşvet paralarını dört sevgilisine yedirdiği belgelenmişti. 5 Temmuz 2025’te gözaltına alınıp tutuklanan sabık Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlunu kullanarak işadamlarından haraç topladığı ve metresini ihya ettiği ifşa olmuştu. Bolu esnafından ‘burs’ kılıfıyla rüşvet aldığı için icbar suretiyle irtikaptan 2 Mart 2026’da tutuklanan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın fuhuş ve şantaj rezaletleri ortalığa saçılmıştı. Kamuoyunda butlanın, CHP’nin ve siyasetin hırsızlardan, yolsuzlardan, arsızlardan temizlenmesi için başlangıç olması temennisi hakim.

BÜYÜK TASFİYE YOLDA

Akit’e konuşan eski CHP’li Sinan Yerlikaya, şunları söyledi: “Bu kararın arındıracağı açık. Top da şu anda Kılıçdaroğlu’nda. Kimi getireceğini, kimi göndereceğini göreceğiz. Videolu paylaşımında arınma vurgusu yapmıştı. Bir nevi şaibeye karışanlara, rüşvet alanlara, sevgililerine kara para yedirenlere CHP’de yer olmadığını dile getirmişti. Ona düşen hırsızlıklar, yolsuzluklar ve ahlâksızlıklarla anılan figürlerden CHP’yi kurtarması. Aksi takdirde CHP için yine ‘eski tas eski hamam’ deyimi kullanılacak. Başta İmamoğlu olmak üzere yolsuzluktan yargılanan isimleri devre dışı bırakmalı. Bozbey’in, Böcek’in, Özcan’ın üyeliğini askıya almalı. Veli Ağababa, Burhanettin Bulut gibi milletvekillerine kapıyı işaret etmeli. CHP’de büyük tasfiye olacak, demokrasi pekişecek.”

TEMİZ SİYASETE YOL VER!

20. Dönem DYP Manisa Milletvekili ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Genel Başkanı Tevfik Diker de şunları dile getirdi: “Bu karar, temiz siyasetin önünü açacaktır. Yolsuzlukla mücadele temiz siyaset için olmazsa olmazdır. CHP’de bu mücadele İmamoğlu ve Özel döneminde bırakılmıştır. Kılıçdaroğlu’yla 2000 yılında temiz siyaset için mücadele verdim. Hatta Kılıçdaroğlu’nun CHP öyküsü böyle başlamıştı. Duyduğuma göre İmamoğlu başta olmak üzere yolsuzluktan yargılanan belediye başkanlarının üyelikleri mahkemede aklanıncaya dek askıya alınacak. Yolsuzluktan yargılanan beraat etmeden siyaset yapamayacaktır.”