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Siyaset 'CHP'de yolsuzluk ve rüşvetin haber değeri yok!' Yalan mı?
Siyaset

'CHP'de yolsuzluk ve rüşvetin haber değeri yok!' Yalan mı?

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet genç bugün sitem dolu bir yazı kaleme aldı. Genç, CHP'nin yolsuzluk dolu güncel siyasi rezilliklerinin sosyal medyada görmezden gelinmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 12:08:00 -
'CHP'de yolsuzluk ve rüşvetin haber değeri yok!' Yalan mı?

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet genç bugün sitem dolu bir yazı kaleme aldı. Genç, CHP'nin yolsuzluk dolu güncel siyasi rezilliklerinin sosyal medyada görmezden gelinmesine tepki gösterdi. İşte o yazının ilgili bölümü:

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e, rüşvet iddiası, soruşturma.

Çanakkale, Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, rüşvet ve irtikap suçlaması, gözaltı.

CHP'li Yalova Belediye Başkanı'na 'İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlaması.

CHP'li Menemen Belediye Başkanı'na "Zimmet" ve "irtikap" iddiasıyla tutuklama.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet soruşturması, itirafçılar ve gözaltılar...

Ve daha nice yolsuzluk irtikap rüşvet soruşturmaları, bir o kadar da taciz tecavüz vakası.

Dün de, CHP Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

Pek haber değeri yoktu. Sosyal medya çalkalanmadı. Vakayı adiye olarak görüldü.

İktidara gelirlerse "siyasi ahlak yasasını" çıkartacağını söylüyor ya Kılıçdaroğlu.

Bu, CHP'yi lağvetmek demektir.

Tabii iktidara gelirlerse. Neyse ki hayali bir tehdit!..

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