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CHP’de yeni skandal! İlçe başkanı, Belediye Personel A.Ş.'nin başına atandı

İzmir’in CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Personel A.Ş.’nin başına CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı atadı.

30 Temmuz 2019 Salı 15:12
CHP’de yeni skandal! İlçe başkanı, Belediye Personel A.Ş.'nin başına atandı

İzmir'de, CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, göreve geldikten sonra Belediye Personel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığına CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı getirdi.

İzmir'de önce Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın belediye şirketinden maaş alması, ardından Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur'u belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.'ye genel müdür yardımcısı olarak ataması sonrası, benzer bir görevlendirmenin Menderes Belediyesi'nde de yapıldığı ortaya çıktı.

Skandal atama

DHA'nın haberine göre, Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın, göreve geldikten sonra Belediye Personel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığına, CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı getirdi.

Eski belediye başkanı AK Partili Bülent Soylu'nun özel kalem müdürü Yavuz Selim Aktaş'ı görevden alan Kayalar'ın, bu göreve ise amcasının oğlunun eşi, eski belediye çalışanı Nuriye Kayalar'ı getirdiği belirtildi.

Selim Aktaş'ın CHP Gaziemir eski ilçe başkanlarından Seydi Aktaş'ın oğlu olduğu da öğrenildi. Aktaş'ın yerine atanan Nuriye Kayalar'ın aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini de yürüttüğü bildirildi. Yine CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir'in ise Park Bahçeler Müdürü olarak atandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:12
  1. İzmir
  2. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar
  3. Belediye Personel A.Ş.
  4. CHP İlçe Başkanı Gizem Candan
  5. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan

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