CHP’de yeni moda bu! Abdüllatif Şener'den suikast iddiası

AK Parti’den ayrılarak parti kuran ancak sandığa gömüldükten sonra kapağı CHP’ye atan Abdüllatif Şener, yine ilginç bir iddiada bulundu.

TV 5'te yayınlanan, Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Kulis Ankara programına katılan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise gündemdeki siyasi isimlere suikast haberleriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Şener, bir yıl önce kendisine DAEŞ'in suikast yapacağının ihbarının geldiğini söyledi.

Şener yaptığı açıklamada, "Benimle de ilgili bir ihbar yapıldı, ben onu hiç konuşmadım. Bakanlığı bıraktığım günden beri benim yakın korumalarım var. İllere gittiğimizde ilave destek istediğimizde il emniyetleri de veriyor ilave destek. Ve dediler ki, 'IŞİD suikast yapacakmış sana.' Bizim korumalar biraz telaşlandılar. 'Ciddiye alınacak tarafı yok bunun,' dedim. Böyle bir şey olamaz. Niye olamaz? IŞİD şimdiye kadar hiç bireysel suikast yapmamış ki... Jenosit yöntemlerle toplu katliamlar yapıyor. Bu doğrudan doğruya sindirmek, senin çalışma faaliyet alanını daraltmak ve biraz suskunluğa mahkum etmeye yönelik fısıltılar" dedi.

Suikast iddiaları yalanlanmıştı

CHP kaynakları tarafından geçtiğimiz hafta ortaya atılan 'Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi' iddiaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yalanlanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.