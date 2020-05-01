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Gündem

CHP'de "Yalan salgını" başladı! Utanma duygusu yok oldu

Tüm dünya Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine gıpta ile bakarken CHP'yi "yalan salgını" sardı. Genel başkanlarından tutun da il başkanları ve milletvekillerine kadar herkese bulaşan "yalan salgını" CHP'deki utanma duygusunun olmadığını da gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:28:00 - 2020-05-01 12:30:24

Türkiye koronavirüsle amansız bir mücadele içerisindeyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası etrafında birlik olunmuş ve yek vücut haline gelinmişken, yine her zaman olduğu gibi CHP tarafı siyasi ve siyaset dışı amaçlar uğruna zor günlerde yalan kampanyalarını 1 saat sonra gerçek ortaya çıkacağını düşünmeden servis etmeye kalktı. Çakma hastaneden ucuz ekmeğe, özel uçaklarla getirilen hastaları Bakan hemşehrisi yapmaktan limon kumpasına kadar türlü skandalları ile gündeme gelen CHP'nin bu yaptıkları zorlu süreç sona erdikten sonra bile unutulmayacak.

Sahra hastanesi yalanı

Muhalefetin son günlerdeki büyük yalanlar silsilesi CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin icraatıyla başladı. Türkiye’de hastanelerin yetersiz olduğunu savunan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’da dev bir hastaneyi hizmete soktuklarını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da büyük bir heyecana sevk eden icraatın görüntüleri ortaya çıktığında gerçek anlaşıldı. Sözde sahra hastanesinin bölmelere ayrılmış fuar alanından ibaret olduğu görüldü ama muhalif kitle oranın ‘modern bir tesis’ olduğunu savunmaya devam etti.

Kılıçdaroğlu'nun "bin yataklı sahra hastanesi" yalanı deşifre oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 1.000 kişilik sahra hastanesi kurduğunu iddia etmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı tarafından yerinde görüntülenerek böyle yalanlanmış oldu.

Adana'da "ekmek" skandalı

Günlük 320 bin adet olan ekmek üretim sayısını 200 bine, 11 çeşit olan ekmek çeşidini 1 çeşide düşürüp, ekmek büfelerinin sayısını yarıya indiren Adana Büyükşehir Belediyesi fiyatlara da %33 zam yaptı. Tüm bunların üzerine Fox Tv yayınına çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz" ifadeleri vatandaşlardan büyük tepki topladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Zeydan Karalar’ın 5 kuruşa ekmek satıyoruz iddiasını yalanladı. Gülçatı, Adana’daki halk ekmek bayilerinde ekmeğin 5 kuruşa değil, 80 kuruşa satıldığını söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek satışı yaptığı büfeye giden bir vatandaşın ekmek fiyatını sorup 80 kuruşluk cevabı kameraya kaydettiği görüntüleri paylaşan Gülçatı, böylelikle Karalar'ın sözlerini yalanladı.

"Bakanın akrabası" yalanı

Salgın sürecinde gurbetçi vatandaşlar yalnız bırakılmadı. THY ardı ardına seferler düzenleyerek isteyeni bulunduğu ülkeden yurda getirdi. Hasta ve tedavisi yapılmamış Türk vatandaşları için ise Sağlık Bakanlığı özel jet gönderdi. Uçak ambulansla Türkiye’ye getirilenlerden biri, İsveç’te tedavi edilmeyerek evine gönderilen ve çaresiz durumu, kızının yaptığı yardım çağrısının ardından duyulan Kovid-19 hastası Emrullah Gülüşken’di. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İsveç’in Malmö kentinden Antalya’da getirilip tedavi altına alınan Gülüşken’in gerçekte hasta olmadığını ve olayın AK Parti tarafından tasarlandığını savundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ise bu iftirayı başka bir boyuta taşıyarak Twitter’da şunu yazdı: “İsveç’ten Türk vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye’ye getirdik... Adam çifte vatandaş çıktı, Bakanın köylüsü çıktı, milyoner çıktı, parti üyesi çıktı. Kovid 19 hastası da çıkmadı kardiyoloji servisinde yatıyor.”

Çok geçmeden Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla Gülüşken, TV canlı yayınına bağlanıp iddiaları gözyaşlarıyla yalanladı: “Sağlık Bakanımız Konyalı, biz Batmanlıyız. Milyoner diye paylaşılan fotoğraftaki araba da babama ait değil.” dedi.

Teröristin eşi ile yalanı devam ettirdiler

Sözkonusu yalan bir skandala dönüştü. Gülüşken’in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi CHP’ye yakın TV kanalı TELE1’de ‘şov’ olarak sunuldu. Kanalda ‘İsveç muhabiri’ sıfatıyla ekrana çıkarılan Seda Şanlıer, Batman’ın Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve bu şehirden İsveç’e göç eden Emrah Gülüşken’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Konya’dan köylüsü olduğu yalanını ısrarla tekrarladı. Şanlıer, Gülüşken’in Türkiye’ye getirilmesinin de şovdan ibaret olduğunu savundu. Şanlıer’in Türkiye’yi karalamadaki motivasyonunun kaynağı çok geçmeden anlaşıldı. Seda Şanlıer’in, yasadışı sol terör örgütü Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nin liderlerinden Hamza Yalçın’ın eşi olduğu tespit edildi. Terörist Hamza Yalçın, THKP-C üçüncü yol davasında müebbet hapse mahkûm edilince 23 yıl önce İsveç’e kaçmıştı.

Skandal limon kumpası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak AK Parti’nin, CHP’li belediyeler aleyhine kurgu röportaj yaptırdığını öne sürdü. Röportajda Metin Dölek isimli şahıs, limon üreticisi olduğunu söyleyen birine telkinde bulunarak Ekrem İmamoğlu’nun üreticiden değil ‘stokçu yandaşlardan’ limon aldığını söylemesini istiyordu. Ancak görüntülerin AK Parti’yle ilgisinin olmadığı, aksine prodüksiyonun CHP imali olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin çekimini yapan Metin Dölek’in 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Demokrat Parti’yle çalıştığı, ayrıca CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’le birçok fotoğrafı bulunduğu belirlendi.

Halk TV'de akılalmaz korona hesabı

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde, İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş'ın sıklıkla konuk olduğu Şimdiki Zaman Siyaset programında koronavirüs salgınının Türkiye'deki etkileri konuşulurken ilginç anlar yaşandı.

Programın bir bölümünde CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş "Şimdi Türkiye söyleceklerime kilitlenecek" diyerek akıllara zarar bir iddiada bulundu.

Yarkadaş, konuştuğu uzmanların Türkiye'deki enfekte sayısını bulmak için vaka sayısının 444'le çarpılması gerektiğini söylediğini, buna göre ülkede 40 milyon kişinin Kovid-19 ile enfekte olduğunu ileri sürdü.

Programın bir diğer konuğu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Serdar Savaş'ın, bunun mümkün olmadığını söyledi. Savaş, "Eğer 40 milyon kişi enfekte ise problem kalmıyor, o zaman her yeri açalım, çünkü Türkiye bağışıklık kazanmış demektir" diye konuştu.

Yarkadaş bunun üzerine "Konuştuğum doktorlar 40 milyon enfekte kişinin olduğunu, bu sayı 52 milyona ulaştığımızda bu belayı atlatacağız diyorlar" dedi.

Programda yaşanan o anlar sosyal medyada paylaşılırken, Barış Yarkadaş büyük tepki topladı.

Fahrettin Koca üzerinden yalan kumpası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin soruşturma kapsamında ifade verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında ‘suçu ve suçluyu övme’ ile ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme’ suçlarından soruşma yürütülen Kaftancıoğlu, adalet sarayına CHP milletvekilleri, il başkanlığından yöneticiler ve avukatlarıyla gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan’a ifade verdi. 1,5 saatlik sorgusunun ardından Kaftancıoğlu, ‘açıklama yapmayacağını’ belirterek adliyeden ayrıldı. Avukat Aysemin Gülmez ise koruma polislerinin verdiği tutanaklara ilişkin beyanlarda bulunduklarını söyledi. Öte yandan İletişim Başkanı Altun’un ikametgâh adresi ve fotoğrafının Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmasına ilişkin açılan soruşturmada gazetenin Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

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Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

ERMENİ KOKENLİ KEMALİN YEGENİNİN , KUCUK BİR COCUGA TECAVUZDEN 20 YIL CEZA ALDIGINI UNUTMUŞSUNUZ..SAPIK YEGENİNİDE UTANMADAN CHP AVUKATLARI SAVUNDU....DURMAK YOK CHP SAPKINLIĞA , LGBT YE DEVAM..
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iyi ki CHP var

CHP olmasa halk gerçekleri öğrenemeyecek. iyi ki CHP var.
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