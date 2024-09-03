CHP’de vizyon krizi patlak verdi! Özgür Özel’den skandal hamle
Serkan Fıçıcı, CHP'nin politikalarını eleştirdi. Fıçıcı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'ye oy veren herkes beyni emcüklenmiş geri zekâlıdır" diyen kadının parti protokolünde yer almasının partinin vizyonunu sorgulattığını belirtti. CHP’nin bu tutumunun kendi tabanında bile rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Fıçıcı, parti içi tutarsızlıklara dikkat çekti. Serkan Fıçıcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
Serkan Fıçıcı, CHP'nin politikalarını eleştirdi. Fıçıcı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'ye oy veren herkes beyni emcüklenmiş geri zekâlıdır" diyen kadının parti protokolünde yer almasının partinin vizyonunu sorgulattığını belirtti. CHP’nin bu tutumunun kendi tabanında bile rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Fıçıcı, parti içi tutarsızlıklara dikkat çekti. Serkan Fıçıcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
"Dilruba ne dedi?
-"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'ye oy veren herkes beyni emcüklenmiş geri zekâlıdır"...
Özgür Özel ne yaptı?
-O Dilruba'yı protokolde yanına oturttu.
Ötesine de geçti.
"Dilruba'yı çok seviyoruz" dedi.
CHP'ye yakıştı.
Ama yetmez.
Dilruba CHP'nin tüzük kurultayında onur konuğu olmalı.
Özgür Özel susmalı, o konuşmalı.
CHP Genel Merkezi'nin önüne Dilruba heykeli dikilmeli.
Madem söyledikleri hakaret olarak kabul edilmiyor.
Aksine beğeniliyor, onaylanıyor, baş tacı ediliyor.
Bizzat genel başkan tarafından "örnek" gösteriliyor.
O sözler CHP'nin resmi görüşü haline gelmeli.
Aslında...
Dilruba şimdiden muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ilan edilse...
CHP'ye yakışmaz mı?"
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