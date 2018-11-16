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CHP'de Trabzon kavgası! İlhami Özcan Aygün'e tepki yağdı

CHP Tekirdağ Milletvekili Aygün'ün Trabzonlular için söylediği haddini aşan sözler sonrası Trabzonlu olan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'den tepki geldi.

16 Kasım 2018 Cuma 12:01
CHP'de Trabzon kavgası! İlhami Özcan Aygün'e tepki yağdı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu’na kin kusacağım derken, “Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi? Rum Pontus'un elinde olan Trabzonlu bir tane Feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketle karşı karşıyayız” sözleriyle tüm Trabzon’a hakaret etti.

Trabzon’un Pontus’un elinde olduğunu savunan Aygün’e cevap CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi’den geldi.  Pontus’un 1461’de yıkıldığını, M.Kemal’in Trabzonlular için Samsun’a çıktığı sırada “En önde Trabzonlu hemşehrilerim vardı”  dediğini hatırlatan Çebi,  Aygün’e şu sözlerle yüklendi: 

“Trabzonlular İstiklal Savaşımızın da şehitleri arasındadır. Bu büyük insanları saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum.”

Öte yandan Aygün, skandal sözlerinden kısa sürede çark etti.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 12:01
  1. Tekirdağ
  2. Samsun
  3. Trabzon
  4. Aygün
  5. pontus
  6. SİYASET Haberleri

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