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Gündem CHP'de toplu istifa depremi
Gündem

CHP'de toplu istifa depremi

Yeniakit Publisher
2024-02-10 21:10:00 -
CHP'de toplu istifa depremi

Şanlıurfa'nın Siverek CHP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri toplu olarak istifa etti.

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Siverek Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kollarının toplu istifasıyla sarsıldı.

Teşkilat mensupları yaptıkları açıklamada, "Değerli Siverekliler; Cumhuriyet Halk Partisi Siverek Kadın Kolları ve Gençlik kolları Yönetim Kurulu üyeliğimizden ve tüm görevlerimizden an itibarıyla istifa etmiş olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Detayları pazartesi günü basın açıklamasında paylaşacağız. Saygılarımızla" denildi.

Kaynak: İHA

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