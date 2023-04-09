CHP'de toplantı tüm gece sürdü: İmamoğlu'nun ekibi listeler yok!

DP, Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin seçime CHP’den girme kararının ardından dün gece genel merkezlerde ışıklar sabaha kadar sönmedi. Kritik toplantıda İmamoğlu detayı dikkat çekti.

Siyasi partilerin 14 Mayıs seçimlerine katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre bugün saat 17.00'de dolacak.

YSK'nın seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

MİLLET İTTİFAKI İÇİN EN UZUN GECE

DP, Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin seçime CHP’den girme kararının ardından dün geç saatlere kadar beş parti arasında liste müzakeresi sürdü.

CHP Genel Merkezi'nde dün saat 19.00'da toplanacağı duyurulan Parti Meclisi, 5 kez ertelendikten sonra bugün saat 09.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

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Parti Meclisi'nde, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi ile 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerine ilişkin hazırlıklar ve son hali verilen milletvekili aday listesi görüşüldü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat sürdü. CHP'nin milletvekili aday listesi, gün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.

CNN Türk muhabiri Melike Görür, CHP Genel Merkezi'ndeki son bilgileri aktardı.

Melike Görür'ün açıklamaları şöyle:

CHP'de çok uzun bir gece yaşandı. Dün saat 19.00'da yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısı bugün 07.00'ye kadar ertelendi. Bugün en son 07.00'de yapılmaya başlandığı söyleniyor.

Öncesinde Merkez Yönetim Kurulu toplandı, sonrasında da Parti Meclisi'ne geçildi. Listeler bugün teslim edilecek, ancak CHP son şeklini vermiş değil. Dün de oldukça uzun bir gece oldu. Özellikle iki konu var. Millet İttifakı'yla seçime girileceği için ilk olarak, DEVA, Saadet, Gelecek, DP listelerinden girecek bu partiler.

MYK'DAKİ İSİMLERE ÇİZİK

Bu yüzden CHP'li bir çok isme yer kalmayacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun da birçok ismi listelere almadığı öğrenildi. Şu anda aktif siyasette olan ve MYK'da yer alan birçok isim listede yer almadı. Dün PM'ye geçilememesinin bir nedeni de seçici kurul toplantısının uzun sürmesiydi.

İMAMOĞLU'NUN EKİBİ LİSTELERDE YOK

Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu da 12. kattaydı. Seçici kurul toplantısı ayrıca yapıldı. Bu toplantıda sürekli gerginlik olduğu belirtiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin listelerde yer almadığı aktarılıyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın da bu yüzden toplantıyı terk ettiği öğrenildi.

DEVA'NIN TALEPLERİ TOPLANTIYI ERTELETTİ

Ayrıca kontenjanlarla ilgili de dün sürekli sayı değişti. DEVA Partisi'nin talepleri olduğu belirtiliyordu. Bu yüzden toplantılar sürekli uzadı.

KONTENJAN 20'Yİ GEÇERSE KAVGA ÇIKAR

CHP kulislerinde kontenjan sayısının 20’yi geçmesi halinde partiyi sıkıntıya sokacağı belirtilerek, “Tabanda problem olur. Kendi seçmenimizden oy isteyeceğiz, nasıl isteyeceğiz? 20’yi geçerse kavga çıkar. Asıl sorun ise İstanbul ve Ankara’da çıkar” değerlendirmeleri yapıldı. Dört partinin kulislerinde ise, “Birlikte kazanacaksak 20 vekilin, 30 vekilin adı çok anlamsız olur” yorumları yapıldı.

FERMUAR YÖNTEMİ

Kulislere göre; CHP ve İYİ Parti 10 ilde her iki partinin adayının birbirini izlediği “fermuar” yöntemiyle ortak liste çıkaracak, ancak bu sayının 15’e ulaşabileceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, dün Genel Merkez’e saat öğle 12 olmadan geldi, kurmaylarıyla birlikte liste üzerinde gün boyu çalıştı. Edinilen bilgiye göre, listeye son şekli verilirken bazı isimler arandı ve adaylıklarının çekilmesi istendi. Parti sözcüsü Faik Öztrak’ın telefonu üzerine CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, başvurusunu geri çekti.