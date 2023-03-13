CHP’de tekrar tek adam dönemi! Önseçimler iptal edildi, tüm adayları Kılıçdaroğlu belirleyecek

CHP PM önseçim yöntemini kaldırarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazarlık yaptığı vekilleri belirlemesi için yetkiyi verdi.

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdan alınan bilgilere göre; gündem konusu milletvekili adayları listesinin belirlenmesi oldu.

KILIÇDAROĞLU’NA TAM YETKİ

CHP’li isimler, bu konuda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdi. Listeler hazırlanırken önseçim yöntemi rafa kaldırıldı.

ORTAK LİSTE YAPILACAK

Bilindiği üzere 6’lı masada yaşanan kriz nedeniyle liderleri ikna etmek için her partiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekilliği verecek olan Kılıçdaroğlu, bazı illerde ittifaklarıyla ortak listelerin yapılması ve CHP’den aday gösterilmesi gibi durumların yaşanacağından dolayı önseçimin kaldırılarak isimleri kendisinin belirlemesi yetkisini aldı.

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