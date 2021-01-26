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Gündem CHP’de tecavüz virüsü yayılıyor
Gündem

CHP’de tecavüz virüsü yayılıyor

Tacizin, tecavüzün, zinanın salgına dönüştüğü CHP’de bir rezalet haberi de Antalya’dan geldi. 39 yaşındaki parti üyesi Nurcan Y. , CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız’ın kendisine tecavüz ettiğini, ardından hamile kaldığını ve düşük yapması için defalarca darp edildiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 09:18:00 -
CHP’de tecavüz virüsü yayılıyor

 Haber Merkezi 

Antalya Lider gazetesine konuşan Nurcan Y., ayrıca CHP’li Yıldız tarafından yaklaşık 250 bin TL zarara uğratıldığını da öne sürdü.

“Dolandırıcı çetesi”

Nurcan Y., CHP’li başkanın resmi nikâhlı eşinin yanı sıra dini nikâhlı 3 eşinin daha olduğunu öne sürdü. Belge ve fotoğrafların da kullanıldığı tecavüz skandalı haberinde, CHP’li Yıldız ve ailesi dolandırıcı çetesi olmakla suçlandı. CHP’deki tecavüzler karşısında 64 gündür sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu skandalın ardından sessizliğini bozup-bozmayacağı merak konusu oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

trakyalı

yahu be edepsizlere dur diyecek bir kanun yokmu nu kadar acizis
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