CHP’de tecavüz virüsü yayılıyor

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Antalya Lider gazetesine konuşan Nurcan Y., ayrıca CHP’li Yıldız tarafından yaklaşık 250 bin TL zarara uğratıldığını da öne sürdü.

“Dolandırıcı çetesi”

Nurcan Y., CHP’li başkanın resmi nikâhlı eşinin yanı sıra dini nikâhlı 3 eşinin daha olduğunu öne sürdü. Belge ve fotoğrafların da kullanıldığı tecavüz skandalı haberinde, CHP’li Yıldız ve ailesi dolandırıcı çetesi olmakla suçlandı. CHP’deki tecavüzler karşısında 64 gündür sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu skandalın ardından sessizliğini bozup-bozmayacağı merak konusu oldu.