CHP'de sürpriz istifa!

CHP'de Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Tartışması: Sinan Acar'dan İstifa Açıklaması.

CHP'nin Gölbaşı Belediye Başkan Adayı belirleme süreci, Yakup Odabaşı'nın aday gösterilmesiyle birlikte tartışmalara neden oldu. Parti içinde farklı tepkiler yükselirken, CHP Belediye Meclis Üyesi Sinan Acar, partisinden istifa ederek bağımsız meclis üyeliği yolunu seçti.

Sinan Acar, istifa açıklamasında partisinin kararına ve Genel Merkez'in tercihine saygı duymadığını belirtirken, önseçim yapma sürecinin aday belirlemede daha demokratik bir yol olduğunu vurguladı. Acar, şu ifadelerle istifasını duyurdu: "Bazı şeyleri hayatınızdan çıkarmayı göze almadığınız sürece kaybedeceğiniz tek şey kendinize olan saygınız olur. Genel Merkezimiz belediye başkan adayı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık koyup ön seçim yapma sürecini başlatıp adaylarını belirlemek belirleme yoluna gitseydi, kırgınlıklar ortadan kalkar, kendi seçtikleri adaylarının arkasına kenetlenirlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi Gölbaşı üyelerini yok sayanlar bilmelidirler ki Gölbaşı'na başarı yakalamak ne kadar mümkündür. Dilerim yanılan bizler oluruz, bizler bu süreçte ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak kaydıyla parti üyeliğinden istifa ediyorum."

Sinan Acar'ın istifasıyla birlikte CHP içindeki belediye başkan adayı tartışmaları daha da derinleşirken, parti içindeki bazı üyelerin tepkileri devam ediyor.