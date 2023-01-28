CHP'de skandal atama! Duyan, "Bu kadar da olmaz" dedi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun, başkanvekilliğine çok yakın arkadaşı Münir Sirhen Özen'i getirmesi tartışma çıkardı.

"İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Özen'in il yönetim kurulu üyesi olarak atanana kadar CHP üyesi olmadığı biliniyor" ifadelerini kullanan Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç, yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP'de İzmir İl Başkanlığı'na getirilen Şenol Aslanoğlu (...) il yönetiminde de görev dağılımını yaptı. Ancak, kendisinden sonra Başkanvekili olarak partinin İzmir'de iki numaralı koltuğuna oturacak kişi için sürpriz bir isim seçti. Bu göreve çok yakın arkadaşı olduğu bilinen Münir Sirhen Özen'i getirdi. İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Özen'in il yönetim kurulu üyesi olarak atanana kadar CHP üyesi olmadığı da biliniyor. Yani CHP'nin İzmir yönetiminde iki numaralı ismi seçilirken arkadaşlık, dostluk ilişkilerinin belirleyici olması ne kadar doğru?

PARTİ İÇİ ELEŞTİRİLER BAŞLADI

Aslanoğlu, belli ki, İl Başkanı olarak kendisinden sonra güvendiği bir ismin vekili olmasını istedi, ancak, söz konusu CHP olunca bununla ilgili parti içi eleştiriler de yükselmeye başladı. Bunu 'nepotizmin' farklı bir versiyonu olarak nitelendirenler oldu. (...)"