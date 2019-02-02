CHP'de Şişli, Küçükçekmece, Kadıköy ve Beyoğlu adayları belli oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tartışmalara neden olan Şişli ile birlikte Küçükçekmece, Beyoğlu ve Kadıköy'de partisinin adaylarını belirledi. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre Kılıçdaroğlu, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün karşısına aday olarak eski SHP Şişli İlçe Başkanı mali müşavir Muammer Keskin’i önerdi.

Muammer Keskin'in ismi MYK'nın ardından Parti Meclisi'nden de geçti.

Hayri İnönü: Ben olmayacaksam o olsun

İddiaya göre, dün genel merkeze gelen Hayri İnönü, parti yönetimine "Ben aday olmayacaksam Muammer Keskin olsun, kendisini desteklerim" dedi. Bunun üzerine konu Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) gündeme geldi ve Keskin'in aday gösterilmesinin Parti Meclisi'ne (PM) sunulmasına karar verildi.

Parti Meclisi'nde kabul edildi! 4 ilçe netleşti

Öte yandan saat 11.00'de başlayan MYK toplantısının ardından toplanan PM'de İstanbul'un 4 ilçesi için karar verildi.

Netleşen adaylar şöyle;

Şişli - Muammer Keskin

Küçükçekmece - Kemal Çebi

Beyoğlu - ÖDP Genel Başkanı Alper Taş

Kadıköy - Şerdil Odabaşı