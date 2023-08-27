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Gündem CHP'de sıradan bir gün! Küfürler havada uçuştu
Gündem

CHP'de sıradan bir gün! Küfürler havada uçuştu

Yeniakit Publisher
2023-08-27 21:51:00 -

Seçimlerdeki ağır yenilgi sonrası suların durulmadığı CHP'de her gün yeni bir olay çıkıyor. CHP Gebze İlçe Kongresi'nde küfürler havada uçuştu.

CHP Gebze İlçe Kongresi'nde ortalık karuştı. Kongrede yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım ile parti yöneticileri arasında kavga çıktı. Kavgada küfürler, hakaretler havada uçuştu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde de CHP kongresinde kavga çıktı. Ortalık karışınca delegeler sandıkları kırdı.

'Pislik' kavga çıkardı

Killik ara verdikten sonra devam eden tartışmada Yıldırım'ın “pislik” dediği iddia edildi. Bunun üzerine partililer “Sen partiye pislik diyemezsin terbiyesiz herif” diye yüklenirken, CHP’li gençlerden biri “Çık dışarı” diye başladığı cümleyi küfürlerle bitirdi.

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