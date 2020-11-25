  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'de şimdi de 'Atsız' çatlağı! Kavgadan fırsat bulabilirlerse millete dönecekler
Siyaset

CHP'de şimdi de 'Atsız' çatlağı! Kavgadan fırsat bulabilirlerse millete dönecekler

CHP içinde 'Atatürk' krizi başta olmak üzere yaşanan çatlağa bir yenisi daha eklendi. Hüseyin Nihal Atsız’ın adının Maltepe’de bir parka verilmesi, CHP'li meclis üyelerini ikiye böldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:35:00 - 2020-11-25 16:37:22
CHP'de şimdi de 'Atsız' çatlağı! Kavgadan fırsat bulabilirlerse millete dönecekler

CHP'de uzun süredir devam eden kriz, yerel yönetimlere sıçradı. 1975 yılında yaşamını yitiren Hüseyin Nihal Atsız’ın adının Maltepe’de bir parka verilmesini isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Uluer Kaya, CHP’yi karıştırdı. Atsız’ın adının Maltepe’de yaşatılmasını itiraz eden toplam 25 CHP’li meclis üyesinin ilgili maddeye ret oyu vermesi; parti içindeki çatlağı bir kez daha gözler önüne serdi.

45 yıl önce hayatını kaybeden yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın adını Maltepe'de bir parka veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP'yi ikiye böldü. İYİ Parti; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğinden dolayı teşekkür ederken, CHP'li 25 meclis üyesinin alınan karara karşı çıktığı öğrenildi.

Atsız'ın ömrü Maltepe'de geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mart 2020 tarihli meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Oturumda, 1975 yılında hayatını kaybeden yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın adının Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki bir parka verilmesi maddesi görüşüldü. Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Partili Meclis Üyesi Uluer Kaya tarafından meclise taşınan konu, tartışmalara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Nihal Atsız'ın yaşamının büyük bölümünün Maltepe'de geçtiğini belirten Uluer Kaya, meclis üyelerinden teklife destek vermesini istedi.

CHP ikiye bölündü

Yapılan oylama, CHP'li belediye meclis üyelerini ikiye böldü. Atsız'ın adının Maltepe'de yaşatılmasına itiraz eden Hasan Gökpınar'ın yanı sıra toplam 25 CHP'li meclis üyesi ilgili maddeye ret oyu verdi. Önerge, meclis genel kurulunda oy birliğiyle kabul edildi. CHP'nin tepki gösterdiği önergenin meclisten geçmesinin ardından İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğinden dolayı teşekkür etti.

'Neden istemediler bilmiyorum'

Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Partili Meclis Üyesi Uluer Kaya, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bir değeri olan Hüseyin Nihal Atsız, 35 yıl Maltepe'de yaşamıştır. Uhdesi büyükşehirde olan ilçemizdeki isimsiz bir parka Nihal Atsız'ın isminin verilmesi için gerekli görüşmelerin ardından önerge sunduk. Ret oyu verenler oldu evet ama neden istemediklerini bilmiyorum. Sonuç itibariyle verdiğimiz önergemiz, oy birliğiyle geçti." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi
Gündem

Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tetanos-Difteri aşısının başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.
PKK'ya ağır darbe! 17 terörist öldürüldü
Gündem

PKK'ya ağır darbe! 17 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesine sızmaya çalışan 17 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay