CHP’de sıcak anlar! İmza için süre doldu

CHP’de olağanüstü kurultay tartışmasında süre bu akşam 17:30'da sona erdi. Toplanan imzaların bir hafta içerisinde genel merkeze sunulması gerekiyor. Şimdi dikkatler 6 Ağustos Pazartesi'ye kadar genel merkeze sunulması planlanan imza sayısında.

Yeterli imzanın toplanıp toplanmadığı konusunda şu ana kadar muhaliflerden henüz net bir açıklama gelmedi.