CHP’de sıcak anlar! İmza için süre doldu
CHP’de olağanüstü kurultay için imza verme işlemi saat 17:30 itibariyle sona erdi.30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:09
CHP’de olağanüstü kurultay tartışmasında süre bu akşam 17:30'da sona erdi. Toplanan imzaların bir hafta içerisinde genel merkeze sunulması gerekiyor. Şimdi dikkatler 6 Ağustos Pazartesi'ye kadar genel merkeze sunulması planlanan imza sayısında.
Yeterli imzanın toplanıp toplanmadığı konusunda şu ana kadar muhaliflerden henüz net bir açıklama gelmedi.
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