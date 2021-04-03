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Siyaset CHP'de şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu istifası: Giderayak partisindeki iki yüzlülüğü de ifşa etti!
Siyaset

CHP'de şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu istifası: Giderayak partisindeki iki yüzlülüğü de ifşa etti!

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kurucu Başkanı Murtaza Demir, yaptığı yazılı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 22:50:00 -
CHP'de şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu istifası: Giderayak partisindeki iki yüzlülüğü de ifşa etti!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etmişti. Bu ziyarete kızan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Murtaza Demir, yaptığı yazılı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

'Sağdan oy alarak iktidar olacağız' diyorlar

Giderayak CHP'nin iki yüzlülüğünü de ifşa eden Demir, "Dostlarımdan bazılarına, Genel Başkan ile konuşarak, il başkanının istifasını istemesini rica ettim. Dönüp, bilgi veren yöneticilerin tavrını şöyle okudum: 'Genel Başkan bu ziyareti onaylıyor. Biz, sağdan oy alarak iktidar olacağız. Abdullah Gül mevzuu, Ekmeleddin’in Cumhurbaşkanı adaylığı tesadüfi değil, bilinçli bir tercihtir. İstiyorsan sen git' Bir anlamda yolu gösterdiler." dedi.

'Demokrasi, adalet, liyakat' diyorsunuz ya, hani?'

Partisine demokrasi eleştirisi de yapan Demir, şunları söyledi:

" 'Kal, mücadele et' diyen arkadaşlarım oldu. Uzun yılların tecrübeli bir örgüt emektarı olarak şunu söyleyebilirim: Kurum içinde demokrasi işlemiyorsa, çabalar nafiledir. Delege, il-ilçe başkanı vb herkes atamayla geliyor, tüzük maddeleri 'mış gibi' işletiliyor, 'ben seni seçiyorum, sen de beni seçersin' deniliyor. 'Demokrasi, adalet, liyakat' diyorsunuz ya; hani?"

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