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Gündem CHP'de seçim kavgası! 'Şerefsiz', 'Müptezel'
Gündem

CHP'de seçim kavgası! 'Şerefsiz', 'Müptezel'

Yeniakit Publisher
2023-05-29 05:00:00 -
CHP'de seçim kavgası! 'Şerefsiz', 'Müptezel'

Levent Gültekin ile CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem arasında sert bir tartışma yaşandı. İkili 'şerefsiz' ve 'müptezel' diyerek birbirlerine hakaret etti.

Gazeteci Levent Gültekin ile CHP'li Eren Erdem arasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden başlayan sert tartışma seçim gecesi daha da arttı. Erdem'in Kılıçdaroğlu'nun kazanmaması için uğraşanlardan biri olarak itham etti Gültekin yanıt olarak "Kılıçdaroğlu’na kurdukları tuzağın deşifre olmaması için bana saldırıyor" dedi.

"Bu şerefsizleri unutmayın"

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasının ardından Eren Erdem Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eğer bu seçimi kaybedersek, 14 Mayıstan hemen sonra “Kılıçdaroğlu devletin ajanı” açıklaması yapıp ilk tur katılımın ikinci tura gerçekleşmemesi adına mücadele eden Levent Gültekin gibilerin büyük emeği olacak. Makas çok dar! Bu şerefsizleri unutmayın! Unutturmayın! SANDIKLARA DİKKAT!" dedi.

"Müptezel Eren Erdem"

Bu paylaşımının ardından sosyal medyadan yanıt veren Gültekin ise "Müptezel Eren Erdem dahil olduğu çeteyle Kemal Kılıçdaroğlu’na kurdukları tuzağın deşifre olmaması için bana saldırıyor. Senin biraz utanman olsa sokağa çıkamazsın" ifadelerini kullandı.


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Gültekin daha önce CHP içindeki bazı isimlerin, yoğun bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olması yönünde baskı yaptığını' iddia etmişti.

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