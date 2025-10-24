CHP'de 'şaibeli kurultay' davasında karar: Reddedildi!

CHP için 'mutlak butlan', yani Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu yerine genel başkan seçildiği kurultayın yok sayılması riski barındıran dava bugün görüldü. Mahkeme heyeti, davanın konusuz kaldığına hükmetti. Böylece kurultayın iptali ihtimali ortadan kalktı.

Duruşmanın detayları

4–5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan iptal davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, saat 10:00'da başladı.

Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Duruşma avukatların beyanlarının alınmasıyla devam etti.

“Bu mutlak butlanın konusu değil” iddiası

Lütfü Savaş'ın avukatı Üregen'in savunması ardından CHP'nin avukatı Çağlayan tekrar söz alarak iddialara cevap verdi.

T24'ün aktardığına göre Çağlayan, şunları söyledi: “Laf oyunu var, çarpıtma var, hamaset var; sadece hukuk yok. Konuşmayı dinleyen herkes, müvekkil siyasi partinin iç işlerine karışmasına Genel Başkan tarafından tepki gösterildiğini anlar. Farklı kurultaylar birbirlerinin meyvesi değildir. İstanbul delegelerinin sakat şekilde seçildiği iddiasını kabul etmiyoruz. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi buna ilişkin davayı reddetti. Kurultay da yapıldı ve sonuç aynı çıktı. Bir kişinin kurultayda aday olup olamaması mutlak butlanın konusu değildir.”

“Şaibeler ortadan kalkmadan her seçim yok hükmündedir”

Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, savunmasına şunları söyledi: “Öncelikle dosyanın tekemmül ettiğini bugün karar beklediğimizi belirtmek istiyorum. Davanın esasıyla ilgili her delil dosyaya kazandırılmış, taraflar sözlerini dile getirmiştir. Toplumsal huzur açısından dosyamızın kabulü yönünde karar beklediğimizi yineliyoruz. Adil yargılanma ve eşit savunma hakkı çerçevesinde beyanda bulunma hakkımı kullanmaktayım ancak bazı feri müdahil vekilleri ve izleyicilerin sürekli sözümü kesmesi ve müdahale etmesi zaman zaman tehditkar ve küçültücü laflar kullanılarak savunma hakkım fiilen engellenmektedir. Hakkın kötüye kullanımını hukuk düzeni kabul etmez. Ayrıca bu kurultaylarda aday olmak isteyen başta Berhan Şimşek olmak üzere bazı isimlerin adaylıklarının engellenmesi ve sonrasında tedbirli olarak disipline sevk edilmeleriyle adaylık hakları ellerinden alınmıştır. Bu şaibeler ortadan kaldırılmadan yapılacak olan her kurultay, her seçim yok hükmündedir. Zehirli ağacın meyveleri zehirlidir. CHP açısından bu davalar silsilesinden ve tartışmalardan kurtulmanın yegane yolu huzurdaki bu davanın karara bağlanmasıdır.”

Lütfü Savaş cephesinin talepleri

Savaş’ın avukatı Üregen, mahkemeye şu talepleri sundu: “Bu sebeplerle CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli olağan kurultayının mutlak butlanla batıl olduğu ve yapıldığı tarihten itibaren yok sayılmasına, kamu düzeni için kurultayda alınan tüm kararların ve Özgür Özel ve yönetimin aldığı tüm kararların yok hükmünde olduğunun tespiti ile hukuka aykırı olarak göreve gelen Özgür Özel ile MYK, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, bu kurultayın yok hükmünde sayılacak olmasından ötürü önceki kurultayla seçilmiş olan parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile PM, YDK üyelerinin görev yetkileri geri döneceğinden 4-5 Kasım tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Kılıçdaroğlu ile önceki PM ve YDK üyelerinin nihai olarak verilecek karar kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iadelerine karar verilmesine, 6 Nisan 2025 tarihli, 21 Eylül tarihli olağanüstü kurultaylarının da yok hükmünde olduğunun ve alınan kararların da yok hükmünde olduğunun tespitine…”

CHP'nin savunması

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, savunmasında şunları söyledi: “CHP genel başkanının toplumda kaos yaratmakla suçlandığı, mahkemenizin gizli kararın bulunduğu şeklinde beyanı olduğu ve cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'nun bir oldu-bittiye getirildiğine ilişkin beyanlar dosya konusu ile alakasızdır. Genel başkan Anadolu’daki bir mahkemenin tedbire ilişkin bir karar verdiği yönünde ciddi söylentiler olduğunu dile getirmiştir. Nitekim 19 Mart tarihinde bir kısmı kötü niyetli olmak üzere toplum geneline yayılmıştır aynı söylentilerin başka bir zamanda yayıldığı ve dezenformasyonla mücadele merkezinin açıklama yaptığı ama o gün için bir düzenleme yapılmadı, siyasi hukuk tarihimizde dosya ve gerekçe kararı olarak anılan son dk başka mahkemelerden tedbir kararı alma gerçekleri de bulunduğu göz önüne alındığında genel başkanın bu sözleri dilekçede söylenenlerin gerçekleşmesini sağlamayacaktır. İmamoğlu oy alarak aday olmuştur. Hem genel başkan hem İmamoğlu'na hakaret içeren sözlerin yer aldığı dilekçenin dosyadan çıkarılmasını istiyorum.”

3 senaryo var üzerinde duruldu

Dava sürecinde üç temel ihtimal öne çıkmıştı: mutlak butlan, erteleme ya da davanın reddi.

Ancak özellikle mutlak butlan durumunda, kararın hüküm doğurup doğurmayacağı açısından “tedbir kararı”nın verilip verilmemesi kritik önem taşıyor.

Bazı hukukçulara göre, tedbir olmadan verilen bir karar, ancak Yargıtay’da kesinleştiğinde hüküm doğurabilir. Bu durumda Özgür Özel görevine devam eder, fakat o süre içinde yapılacak olağan kurultay nedeniyle dava konusuz hale gelir. Buna karşılık, tedbirli bir karar verilirse, mutlak butlan kararıyla birlikte göreve getirilen kişi derhal göreve başlar.