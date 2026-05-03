  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Hırsız’ın mesajı kavga çıkardı Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu? "Veri ekonomisi" gerçeği gün yüzüne çıktı CHP'nin spor kulübü kılıflı haraç sistemi deşifre oldu! MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı: Türk milliyetçilerinin doğrulup kendine gelişidir Kahramanmaraş'taki okul saldırısından çok kötü haber... Ölü sayısı yükseldi Plastik zehirdir, cam hayattır! Dr. Esra Albayrak: İnsan hakları söylemi, sömürünün ve ötekini terbiye etmenin bir aracına dönüştürüldü 1 depo su getirene 10 dönüm arsa hediye! Gönüllü kölelik toplumuna gidiyoruz Sefil Bilo’dan mide bulandırıcı Hezeyanlar "Dua yerine rakı içilsin" Selma Savcı yazdı
Spor Victor Osimhen için flaş transfer tavsiyesi: Barcelona iyi seçenek, Manschester United'dan uzak durmalı
Spor

Victor Osimhen için flaş transfer tavsiyesi: Barcelona iyi seçenek, Manschester United'dan uzak durmalı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Victor Osimhen için flaş transfer tavsiyesi: Barcelona iyi seçenek, Manschester United'dan uzak durmalı

Nijeryalı eski futbolcu Osaze Odemwingie, Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’in geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Odemwingie, yıldız oyuncunun hangi dev kulüplere yakışacağını açıklarken, bir dünya devine karşı ise sert uyarılarda bulundu.

Nijeryalı eski milli futbolcu Osaze Odemwingie, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Nijeryalı eski milli futbolcu Osaze Odemwingie, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Nijerya spor sayfası Brila'ya konuşan Odemwingie, Osimhen'in geleceği hakkında tahminlerde bulunurken oyuncunun yetenekleri için de övgü dolu sözler sarf etti.

"Arsenal ve Barcelona iyi olur, bunlar oturmuş kulüpler" diyen eski Premier League golcüsü, "Arsenal babamın takımı olduğu için önce onu söyledim. Real Madrid de onun için üst düzey bir seçenek. Nereye giderse gitsin, topu iyi kullanır ve doğru koşular yapar. Hava toplarında da etkili. Real Madrid'in sahası geniş, bu da onun koşularına çok uygun. Hızıyla büyük fark yaratır. Boy avantajı var ve iyi koşuyor; bu da İngiliz futboluna çok uygun." diye konuştu.

"MANCHESTER UNITED'DAN UZAK DURMALI"

Odemwingie, Osimhen için "Manchester United'dan uzak durmalı" diyerek, "Orada çok fazla sorun var. Forvetler üzerindeki baskı çok büyük. Bunu Romelu Lukaku ve birçok oyuncuda gördük. Kulüp çok büyük olduğu için sonuç beklentisi yüksek ve her zaman bir günah keçisi bulunuyor. Barcelona da elbette iyi bir seçenek." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Derbi öncesi Osimhen gerilimi: FIFA son noktayı koydu
Derbi öncesi Osimhen gerilimi: FIFA son noktayı koydu

Spor

Derbi öncesi Osimhen gerilimi: FIFA son noktayı koydu

Osimhen tepkisi! Topa Berna da girdi: Saçmalık! Çivili alçı olacak…
Osimhen tepkisi! Topa Berna da girdi: Saçmalık! Çivili alçı olacak…

Spor

Osimhen tepkisi! Topa Berna da girdi: Saçmalık! Çivili alçı olacak…

Osimhen minik İkra'nın yüzünü güldürdü
Osimhen minik İkra'nın yüzünü güldürdü

Spor

Osimhen minik İkra'nın yüzünü güldürdü

Osimhen'den Fenerbahçe'ye ağır gönderme! "Antrenmanda daha çok yoruluyorduk!"
Osimhen'den Fenerbahçe'ye ağır gönderme! "Antrenmanda daha çok yoruluyorduk!"

Spor

Osimhen'den Fenerbahçe'ye ağır gönderme! "Antrenmanda daha çok yoruluyorduk!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23