Müslüman coğrafyalar çalıştayı 2. yılında! Dünyanın sorunlarına İslami çözümler masaya yatırılıyor!

TAYFUN TAŞ/İSTANBUL

“İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi” sloganıyla tanımlanan MARS Projesi’nde eğitim alan gençler, İstanbul Müslüman Coğrafyalar Çalıştayı’nda bir araya geldi. Programda 3 ana başlık altında küresel sorunlara çözüm sunan projeler hazırlandı ve seçilen projeler jüriler eşliğinde değerlendirilerek ödüllendirildi. MARS İstanbul Çalıştayı, Sivas, Samsun, Konya, Antalya, İstanbul, Erzurum ve Gaziantep’ten proje öğrencilerinin katılımıyla 1-2 Mayıs 2026 tarihlerinde Haliç Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Farklı şehirlerden programa dahil edilen 100 lise öğrencisi, çalıştay kapsamında analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve sosyal sorumluluk bilinci ile yenilikçi fikir üretme faaliyetleri ile bir araya geldi.

BÜYÜK BİR ÜMİDİMİZ VAR

Açılış programında gençlere hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, ümmet coğrafyasının dertleriyle dertlenen, 21. yüzyılın medeniyet kurucuları ile bir arada olduklarını söyledi. İnsanlık tarihinde pek bir şeyin değişmediğini, insanların çocukları gömdüğü, anne babaları ve kocaman şehirleri yok ettiği bir dönemde olduğumuzu kaydeden Ceylan, “3 milyar insanın açlık çektiği, açlıktan çocukların öldüğü, aynı zamanda 2 milyar insanın da obezite ile mücadele ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Bir yandan Gazze’de 2.5 milyona yakın insanın gözlerimizin önünde katledildiği öbür taraftan barış, adalet nutuklarının atıldığı bir dönemde yaşıyoruz fakat buna rağmen büyük bir ümidimiz var” dedi.

HAYALLERİNİZE, DUALARINIZA VE SECDELERİNİZE SAHİP ÇIKIN

Ceylan sözlerini özetle şöyle sürdürdü: Bugün Türkiye’nin 81 ilinde 4 bin 500 imam hatip okulumuz, 1.2 milyon imam hatipli gencimiz var. Bizim bu küresel hegemonyayı kırıp yok edecek hedefe kilitlenmiş yüzbinlerce gencimiz var. Çok önemli bir dönüşümün arifesindeyiz. Sizlerden ricam, küresel sistemin bize dayattığı kavramların, kalıpların içine hapsolup kalmayın. Biz çok daha güzel bir dünya kurmanın mücadelesini veriyoruz. BM’nin NATO’nun çok güzel bir sistem olduğunu anlatacak gençlere ihtiyacımız yok, bu sistemin çöktüğünü BM’nin işlemediğini ve güçlülere hizmet etmek için var olduğunu anlatan gençlere ihtiyacımız var. Mevcut sistemi reddeden ve yeni bir sistem kuracak gençlere ihtiyacımız var. Hayallerinize, dualarınıza ve secdelerinize sahip çıkın.

HAYATINIZDA ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK

ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek ise projenin ve İstanbul Müslüman Coğrafyalar Çalıştayı’nın gençlerin hayatında önemli bir adım olacağını belirterek şunları aktardı:

MARS bizim imam hatip lisesinde sizleri bir araya getiren uzun vadeli baktığımız, burada kurduğunuz muhabbetleri uzun süre devam ettireceğiniz, üniversite sınavını geçtikten sonra hepinizin İstanbul’da önemli üniversitelerde yerlerinizi almanız ve çalışmalarımıza katkı sağlamanızı da içeren bir proje. Biz önceki yıllarda Mars ekiplerinin birbiriyle etkileşim içinde olduklarını gördük. Burada çok iyi bir çalışma ve sağlam içerikler var. Hepiniz için çok verimli olduğunu ve hayatınızda önemli bir adım olarak kalacağını düşünüyorum.

TEMEL KONULARDA TARTIŞMA

Öğrencileri uluslararası düşünce yapısına ve farklı bakış açılarına teşvik ederek, sorgulayan ve girişimci bireyler olarak yetişmelerini desteklemek üzere düzenlenen MARS İstanbul Müslüman Coğrafyalar Çalıştayı’nda gençler temel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla iki gün boyunca çalışmalar yaptı. 3 ana başlıkta gerçekleştirilen programda sorunlar ve çözüm önerileri Uluslararası Hukuk, Medya ve İletişim, Ekonomi ve Ticaret başlıklarında ele alındı.

GİRİŞİM PROJELERİNİ OLUŞTURDULAR

Uluslararası Hukuk alanında Müslüman ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirme ve hukukun politik dinamikler çerçevesinde mazlum coğrafyalardaki etkisine yönelik global düşünce sistemleri üzerinde duruldu. Medya ve İletişim alanında, basın özgürlüğü, medya manipülasyonları ve gazeteciler üzerindeki baskı süreci; Müslüman toplumların dijital dünyada daha etkin temsil edilmesi için iletişim stratejileri konuşuldu. Ekonomi ve Ticaret bölümünde ise mevcut ekonomik sistemin Müslüman coğrafyalar üzerindeki etkisi; beraberinde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek yenilikçi iş ve ticaret stratejileri gündeme alındı.

3 BAŞLIKTA 15 GRUP ÇALIŞMASI

Katılımcı öğrenciler belirlenen 3 konu başlığı üzerinden bu konuların Müslüman coğrafyalar üzerindeki etkilerini ele alarak güncel sorunlara sürdürülebilir çözümler sundu. “Uluslararası Hukuk ve Savaş Suçları: Müslüman Coğrafyalar ve Adaletin Önündeki Engeller” çalışılan konu başlıklarından biri oldu. “İslam dünyasındaki Birlik ve Küresel Etkinlik: Stratejiler ve Reform Önerileri”, “Medyada Müslüman Temsili: Önyargılar, İslamofobi ve Alternatif Çözümler”, “Ekonomik Baskılar ve Müslüman Dünyanın Tepkisi: Ambargo, Boykot ve Alternatif Çözümler” üzerinde strateji ve çözüm geliştirilen diğer başlıklar arasında yer aldı. Her bir konu başlığında gruplar halinde çalışan gençler son olarak jüri önünde proje sunumlarını yaptı. Projeler puanlamaya tabi tutulurken ilk üçe giren projelere çeşitli ödüller verildi.

MARS PROJESİ NEDİR?

MARS, “İnsan odaklı sosyal girişimcilik ve kuluçka merkezi” geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla tasarlanmış, meraklı ve sorgulayıcı yaklaşımları teşvik eden yenilikçi bir eğitim ve gelişim programı olarak kurgulandı. İstanbul, Samsun, Antalya, Sivas, Erzurum, Gaziantep ve Konya’da uygulanan proje, her ildeki özel sınavlarla seçilen 120 öğrenciyi kapsıyor. Gençlerin farklı alanları deneyimleyerek kendilerini geliştirmelerini destekleyerek; katıldıkları etkinlikler ve aldıkları eğitimler sayesinde sosyal girişim becerileri gelişmiş, çevreye ve insana duyarlı, yeteneklerinin farkında bireyler olmalarını amaçlıyor. Küresel problemlere yenilikçi ve katma değer odaklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarını hedefliyor.