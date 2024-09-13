CHP’de rakıların parası kimden? Cihaner dün ne diyordu, bugün ne diyor?

ÇINAR DEMİR ANKARA

Kara para aklama” ve “dolandırıcılık” gibi suçlamalarla bir dönem Avusturya’da ve ABD’de tutuklu yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve CHP’li İlhan Cihaner arasında başlayan atışma, AK Parti’yi “FETÖ borsası” kurmakla itham eden CHP’nin, borsanın asıl merkezi olduğunu ortaya çıkardı. Fatih Altaylı’nın Youtube kanalına konuk olan Korkmaz, FETÖ davasında Yalçın Ayaslı’nın avukatlığını İlhan Cihaner’in yaptığını belirterek, “Savcılık, Bakırköy’den gelen yazının FETÖ’deki dosyadan takipsizlik kararının nasıl çıkarıldığına bakacak. İşte 2 milyon dolar orada yatıyor. Mustafa Ateş’in banka hesaplarına bakın. Mustafa Ateş ve ortağı İlhan Cihaner. Cihaner eskiden millete ‘Bana rakı balık ısmarlayın’ diye kapı kapı gezerken, şimdi millete o ısmarlıyor. Hepsinden haberdarım. İstihbaratım geniş. Bırakır mıyım ben onları” dedi.

2 milyon dolarlık soru

Korkmaz’ın “FETÖ borsası” iddialarına cevap veren Cihaner de son kararı yargının vereceğini belirterek, şu karşılığı verdi: “Uydurma ve absürt gerekçelerle FETÖ iddiası ile şikayetçi olup, şirketi ve sahiplerini paralize edip sonra ölü bedeline/bedelsiz şirketi alıp üstüne kişisel malvarlıklarını almaya çalışmak ‘FETÖ Borsası yöntemi’ değil midir? Ve bunu kim yapmıştır? Tabii ki iddia sahibi kişi yapmıştır.” Bunun üzeren Korkmaz, “Sayın Vekilim İlhan Cihaner, ortağın Av. Mustafa Ateş 120 milyon dolarlık dosyanın bilirkişisiyle buluşup yemek yedi mi? Yes veya No. Yanındaki hakim artığı kimdi?” ifadeleriyle atışmanın dozunu yükseltti.

Çamlı: FETÖ'yü CHP kurdurdu

Kirli ilişkileri Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, şunları söyledi: 1“Bu ülkede ne kadar kötülük varsa altında muhakkak CHP vardır. FETÖ’ye gelince, sürekli bunun tantanasını yaparlar. AK Parti’yi de içine katarak söylüyorum Milli Görüş Hareketi hiçbir zaman FETÖ ile alakası olmamıştır. Türkiye’de CHP ile birlikte 100 yıllık fiilen bir saldırısı vardır. PKK’nın siyasi uzantısı da her gün Mecliste ‘barış, özgürlük, kardeşlik’ diye bağırır. FETÖ’yü CHP kurdurmuştur. Tıpkı PKK’yı kurdurup bu ülkede zemin hazırladıkları gibi. FETÖ’yü CIA ile buluşturan CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’tir. İlhan Cihaner gibi isimlerin FETÖ borsası kurmaları gayet normaldir. FETÖ’cü diye söylenen hakim savcılarla eski başsavcı Cihaner’in işbirliği yapıp para toplaması. PKK, Öcalan, Cihaner, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları bunların hepsi aynı akıl tarafından görevlendirilmiştir ve aynı işi yapmaktadırlar. İçinde sakallısı da vardır, sakalsız takkelisi de vardır FETÖ gibi. Dolayısıyla Cihaner’in FETÖ borsasında aktif olması, oradan para kazanması kimseye hayret edici gelmesin. Güneşin ve ayın doğup batması kadar doğaldır.”

CHP, FETÖ arıyorsa aynaya baksın

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da şunları dile getirdi: “AK Parti iktidara geldiğinde CHP, hükümeti ‘cemaat’ üzerinden vurmaya çalıştı. Hatırlarsanız o dönem ‘cemaat yargısı’, ‘cemaat polisi’, ‘cemaat kadroları’ diye sürekli AK Parti iktidarını sert şekilde eleştiriyordu. 17/25 Aralık sürecinden sonra gördük ki, CHP daha önce yerden yere vurduğu FETÖ’yü canhıraş savunmaya başladı. FETÖ medyasının önünde nöbet tuttuklarını, polis panzerlerine nasıl saldırdıklarını unutmadık. Daha önce saldırdığı FETÖ’yü yerli, milli, Anadolu’nun öz çocukları olarak görüyordu. Sonra FETÖ terör örgütünün yerli ve milli olmadığını kendilerinin de bağlı olduğu uluslararası küresel sistemin kontrolünde olduklarını anlayınca iktidara cephe alıp, terör örgütünün avukatlığına soyundular. 15 Temmuz ihaneti orta yerde dururken, bunu görmezden gelip işi sulandırmak üzere ‘kontrollü darbe’ gibi söylemlerle FETÖ’yü aklamaya çalıştılar. KHK ile atılanlara sahip çıktılar. Gözden kaçanlar CHP’ye sığındı. Partide, belediyelerde görevler aldılar. Duruşmalarda CHP taraf olarak yer aldı. Derdest edilen FETÖ mensuplarını savundular. Bunların dışarı çıkması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarının bağlantıları ispat olundu. Birçok isim FETÖ’cülerin CHP’yi ele geçirdiğini defalarca dile getirdiler. Kalkıp utanmadan FETÖ borsasını AK Parti’nin üzerine yıkmaya çalıştılar. Akıl tutulması bu olsa gerek. 17/25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz ihaneti, sanki AK Parti iktidarına karşı değil de CHP’ye karşı yapılmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. İlhan Cihaner’in Sezgin Baran Korkmaz’ın aynı ortak aklın ürünü olduğu, aynı merkezden idare edildiği gerçeği, aralarında patlak veren polemikle ortaya çıkmıştır. CHP, FETÖ destekçisi, FETÖ borsası, yandaşı arıyorsa aynaya baksın. Hepsini orada görür.”