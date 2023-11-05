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Siyaset CHP'de Parti Meclisi ve Yüksek Divan Kurulu üye adayları listesi belli oldu!
Siyaset

CHP'de Parti Meclisi ve Yüksek Divan Kurulu üye adayları listesi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 23:20:00 - 2023-11-05 23:49:29
CHP'de Parti Meclisi ve Yüksek Divan Kurulu üye adayları listesi belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) üye adayları listesi belli oldu. Parti Meclisi için 380, Yüksek Divan Kurulu için 98 kişi başvurdu.

Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde PM ve YDK üyelerinin belirlenmesi için başvuru süreci saat 19.00 itibarıyla sona erdi. PM ve YDK seçimleri için üye adayları listelerinin kesinleşmesinin ardından oy pusulalarının matbaaya gönderilmesi kararı alındı.

Oy pusulalarının basımdan gelmesinin ardından ise saat 00.00'da oy kullanma işlemine geçilmesi bekleniyor.

PM üyeliğine 380 kişi başvurdu!

Parti tüzüğü gereği bin 366 delege oy kullanabilecekken, PM için en az 47, en fazla 52 işaretleme yapılabilecek.

YDK için ise en az 14, en fazla 15 işaretleme yapacak olan delegeler, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) için de 8 işaretleme yapabilecek.

Öte yandan 60 PM ve 15 YDK üyesinin seçileceği seçimler için 380 kişi PM üyeliğine, 98 kişi ise YDK üyeliğine başvuru yaptı.
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