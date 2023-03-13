CHP'de oyun bitmez! Çadır tiyatrosuna özel jet ile gitmiş!
Daha önce İstanbul'da geceliği 100 bin lira olan otelde kaldığı için yoğun eleştiri alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt içi seyahatlerinde de sıklıkla özel jet kullanıyor. Deprem bölgesinde çadırda kaldığını tüm Türkiye'ye duyuran ve mütevazilik imajı çizmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun, çadır tiyatrosu için bölgeye özel jet ile geldiği ortaya çıktı.
K Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban’la aynı karede görülmesi sosyal medyada gündem oldu.
‘KILIÇDAROĞLU ÖZEL JET İLE GİDERKEN KARŞILAŞTIK’
Akay, Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafın medyaya yansımasının ardından açıklamada bulundu. Ahmet Akay, söz konusu fotoğrafın tarifeli uçağa ilerlediği sırada özel jete giden CHP heyetiyle karşılaşması üzerine çekildiğini aktardı.
ÇADIRDA ŞOV
Öte yandan CHP lideri ve Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün çadırda konakladığı görüntüleri paylaşmıştı. FOX TV canlı yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, burada da çadırda görüntü vermişti.