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Siyaset CHP'de oyun bitmez! Çadır tiyatrosuna özel jet ile gitmiş!
Siyaset

CHP'de oyun bitmez! Çadır tiyatrosuna özel jet ile gitmiş!

Daha önce İstanbul'da geceliği 100 bin lira olan otelde kaldığı için yoğun eleştiri alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt içi seyahatlerinde de sıklıkla özel jet kullanıyor. Deprem bölgesinde çadırda kaldığını tüm Türkiye'ye duyuran ve mütevazilik imajı çizmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun, çadır tiyatrosu için bölgeye özel jet ile geldiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 11:50:00 -
CHP'de oyun bitmez! Çadır tiyatrosuna özel jet ile gitmiş!

K Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban’la aynı karede görülmesi sosyal medyada gündem oldu.

‘KILIÇDAROĞLU ÖZEL JET İLE GİDERKEN KARŞILAŞTIK’

Akay, Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafın medyaya yansımasının ardından açıklamada bulundu. Ahmet Akay, söz konusu fotoğrafın tarifeli uçağa ilerlediği sırada özel jete giden CHP heyetiyle karşılaşması üzerine çekildiğini aktardı.

ÇADIRDA ŞOV

Öte yandan CHP lideri ve Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün çadırda konakladığı görüntüleri paylaşmıştı. FOX TV canlı yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, burada da çadırda görüntü vermişti.

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Yorumlar

Deneme

Merakımdan soruyorum Akit: Cumhurbaşkanı tarifeli uçakla mı gitti? Bakanlar tarifeli uçakla mı gitti? Hayır, ülkemizde yöneticilerin bir lüks seviciliği var da (parti ayırmaksızın). Siz, işinize geldiği için, hep tek bir yeri görüyorsunuz. Şüphesiz ki bu tür bir algı oyunu ancak en kötülerin bir özelliğidir.

Murat ben

Bu chp kapatılmadan Türkiye Asla düzelmez.
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