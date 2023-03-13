CHP'de oyun bitmez! Çadır tiyatrosuna özel jet ile gitmiş!

Daha önce İstanbul'da geceliği 100 bin lira olan otelde kaldığı için yoğun eleştiri alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt içi seyahatlerinde de sıklıkla özel jet kullanıyor. Deprem bölgesinde çadırda kaldığını tüm Türkiye'ye duyuran ve mütevazilik imajı çizmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun, çadır tiyatrosu için bölgeye özel jet ile geldiği ortaya çıktı.