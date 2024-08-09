CHP'de ortalık karıştı! Şok sözler: 'Siyasi kariyerizm zehirdir'

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözünü İBB koltuğuna dikti. İstanbul'u yönetmeye hazırım diyen Dedetaş'a yanıt ise partili bir isimden geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Siyasi kariyerizm zehirdir diyen Polat'ın sözleri Dedetaş'a yanıt olarak yorumlanarak sosyal medyada tartışma yarattı. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Siyasi kariyerizm zehirdir" ifadelerini kullanan Polat, "Kariyerizm planına düşenler memleketin ve toplumun dertlerine sırtını döner, ülkenin içinde bulunduğu kaosu unutup kendi hesaplarına dönerler" dedi.

Polat, paylaşımın devamında da şunları yazdı: "Sol siyasette kariyerizm olmaz, dert arkadaşı olunur, sıra neferi olunur, eksiği tamam etmek için halka turap olunur. Halk bu zor günlerde verdiği mücadeleyi birilerinin kariyer planı için yapmıyor."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan Polat'ın isim vermeden yaptığı paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kişi Polat'ın Sinen Dedetaş'ı kastettiğini iddia etti.

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SİNEM DEDETAŞ NE DEMİŞTİ?

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yer aldığı etkinlikte bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Habertürk yazarı Oray Eğin'e dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, “İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?” sorusuna "Evet" cevabını vermişti. Dedetaş, “Bir buçuk sene sonra İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?” sorusuna da “Gayet hazırım" demişti. (HABER MERKEZİ) Süper Haber