CHP'de olaylı gece! Toplantıya ara verildi CHP Parti Meclisi'nin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantıya, yaşanan tartışmalar üzerine bir süre ara verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında yaklaşık 5,5 saat geride kaldı. Toplantı sürerken bazı PM üyeleri bir kısım ilçe adaylarının "kapalı oylama" yöntemiyle belirlenmesini teklif etti. Bu kapsamda bazı ilçeler kapalı oylamayla belirleniyor. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantıda, İstanbul ilçe adaylarının oylanması sırasında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun"istifa" haberi geldi. İstanbul'un bir kısım ilçelerinin oylamasının tamamlandığı toplantıda, bazı ilçe belediye başkan adaylarının PM'de az farkla kabul edildiği öğrenildi. Aykut Erdoğdu'nun toplantıyı terk ettiği iddia edildi Öte yandan toplantı sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun salonu terk ettiği, Şişli Belediye Başkan Adayı Fidan Eroğlu'nun ise adaylıktan çekildiği iddia edildi.

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