0553 313 94 23

CHP’de olağanüstü toplantı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'de, bazı yönetmelikler ile bağışlanma taleplerinin ele alınacağı belirtildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:11
CHP’de olağanüstü toplantı

CHP Parti Meclisi (PM)Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazar günü olağanüstü toplanacak. 

CHP PM olağan toplantısını Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas’ta yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında yapılan PM'de siyasi gelişmeler ele alınırken, PM’nin gündeminde yer alan yönetmelik değişiklikleri ve bağışlanma maddeleri görüşülmemişti.

Yeniden toplanması kararı alınan PM,15 Eylül Pazar günü saat 11.00'de parti genel merkezinde olağanüstü toplantıya çağrıldı. 

PM'de, "Üye yazılım yönetmeliği", "Milletvekili aday saptama yönetmeliği", "Etik kurul yönetmeliği" ve "Kongreler yönetmeliği"nin yanı sıra daha önce partiden ihraç edilen bazı kişiler için bağışlanma taleplerinin de görüşüleceği ifade edildi. 

Bağışlanma talepleri içerisinde daha önce partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın olduğu da öğrenildi. Nazlıaka'nın bağışlanması konusu daha önce de iki kez PM gündemine gelmiş ancak reddedilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:11
  1. Sivas
  2. CHP Parti Meclisi (PM)
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Milletvekili aday saptama yönetmeliği
  5. Etik kurul yönetmeliği
  6. Kongreler yönetmeliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    27 yıl sonra desteksiz olarak yürüyebiliyor
    1. 27 yıl sonra desteksiz olarak..
    2. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri..
    3. İsteğe bağlı sigortalının ödeyeceği..
    4. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Unutmak..
    5. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    6. Karatay Belediyesinden 90 bin..
    7. İstanbul Havalimanı’nda 355 metre..
    8. GRAFİKLİ- Doğaseverlerin gözdesi 9..
    9. Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin..
    10. İİT, Netanyahu'nun "ilhak"..
    11. Türkiye'nin en büyük ara buluculuk..
    12. Sahte MİT'çiye gözaltı
    13. "Teröre destek veren siyasi parti..
    14. Su ve gübre kullanmadan kıraç toprakta..
    15. Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    16. Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a..
    17. Karamanlı çiftçiye lavantanın..
    18. İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet..
    19. HDP'li belediye durdurdu, kayyım..
    20. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim