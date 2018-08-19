CHP'de Muharrem İnce kavgası!

Toplantıda, partinin durumuyla oy kaybının nedenleri konusunda görüşler belirtilirken, sosyal medyada partinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye hakaret ettiği öne sürülen eski partili ile tepki gösteren bazı partililer arasında kavga çıktı.

Konuşan partilinin elinden mikrofon alınırken, toplantı ise yaşanan arbedenin ardından sona erdi.

CHP Kemer İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen toplantıda, genel merkezin talebi doğrultusunda katılımcılar görüşlerini açıkladı.