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CHP'de Muharrem İnce kavgası!

CHP Genel Merkezi'nin talimatı doğrultusunda partinin tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısı Antalya'nın Kemer ilçesinde de gerçekleştirildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 07:05
CHP'de Muharrem İnce kavgası!

Toplantıda, partinin durumuyla oy kaybının nedenleri konusunda görüşler belirtilirken, sosyal medyada partinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye hakaret ettiği öne sürülen eski partili ile tepki gösteren bazı partililer arasında kavga çıktı.

Konuşan partilinin elinden mikrofon alınırken, toplantı ise yaşanan arbedenin ardından sona erdi.

CHP Kemer İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen toplantıda, genel merkezin talebi doğrultusunda katılımcılar görüşlerini açıkladı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 07:05
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