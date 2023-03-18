CHP’de milletvekili olmak isteyen belediye başkanları kriz çıkardı!

CHP'de milletvekili olmak isteyen 3 belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı. Red cevabı alan başkanlar durum karşısında isyan çıkardı. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz çarşamba günü TBMM'deki makamında görüşmelerini yaptı.



"BELEDİYE BAŞKANLIĞINI BIRAKALIM MİLETVEKİLİ ADAYI OLALIM"



Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Yalova'nın görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Liderine 'Belediye Başkanlıklarımızı bırakalım, Milletvekili adayı olmak istiyoruz?' önerisinde bulundu.

"BU İŞ ÇOCUK OYUNCAĞI MI?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Arkadaşlar bu iş çocuk oyuncağı mı? Belediye Başkanı oluyorsunuz, Milletvekilliği istiyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.



"SİZE İHTİYACIMIZ YOK"

Bunun üzerine 2019'da aday gösterilmediği gerekçesiyle bağımsız aday olarak seçilen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 'Milletvekilliği garantisi sözüyle partiye yeniden dahil oldum. Yine bağımsız çıkar aday olur seçilirim, size ihtiyacımız yok' yanıtını verdiği bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun bu sözlere sinirlendiği ortaya çıktı.

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Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman 'İstifa etme biz seçildiğimizde görevine döneceksin' denilmesine rağmen Salman İçişleri bakanlığına istifasını göndererek aday başvurusunu gerçekleştirdi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in ise sessiz kaldığı, Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ile işini çözmek üzere harekete geçtiği öğrenildi.