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Gündem CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı; İşte listeler...
Gündem

CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı; İşte listeler...

Yeniakit Publisher
2023-04-09 14:35:00 -
CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı; İşte listeler...

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs'a 35 gün kaldı. Zaman giderek daralırken, siyasi arenada hareketlilik de arttı. Partiler, bugün saat 17.00'a kadar, Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listelerini verecek. İşte il il CHP milletvekili adayları listesi.

CHP kanadında aday belirleme sürecinde kriz yaşandı.
İyi Parti haricindeki muhalefet ittifakı üyeleri, CHP listesinden seçime girme kararı aldı.
CHP listelerinden girme kararı alan Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin adaylarına CHP'den 20 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor.
Adaylar belirlendi
Bu gelişme sonrası partiler içi çatırdamalar da yaşanırken, listeler kaba taslak son aşamaya geçirildi.
Bir diğer yandan, CHP'de görüşmeler sürerken, milletvekili adayları belli olmaya başladı.

Ankara 1'inci bölge

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4. Sadullah Ergin (DEVA)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

*Ankara 2'inci bölge

Murat Emir

İstanbul

*İstanbul 1'inci bölge

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

*İstanbul 2'inci Bölge

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

*İstanbul 3'üncü Bölge

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

İzmir

*İzmir 1'inci Bölge

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda ERdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA)

7. Haydar Altıntaş (DP)

8. Devrim Barış Çelik

9.Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci

*İzmir 2'inci Bölge

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (DP)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

10. Altan İnanç

11. Emine Helin İnan Kınay

12. Ayten Gülsever

13. Nurşen Balcı

14. Burak Kotan

Adana

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

Antalya

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. liye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök

Ordu

1. Seyit Torun

2. Mustafa Adıgüzel

3. Ahmet Tokluoğlu

4. Cengiz Okur

5. Nilgün Yılmaz

Şanlıurfa

1. Mahmut Tanal

2. Müslüm Cengizhan Akalın

3. Ahmet Tüysüz (DEVA)

4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5. İbrahim Direk

6. Süleyman Gök

7. Ali Fethi Gürler

8. Abdullah Direk

9. Müslüm Şikak

10. Adnan Tüysüz

11. Abdulkadir Çetin

Malatya

1. Veli Ağbaba

2. Enver Kiraz

3. Battal Kanbay

Tekirdağ

1. Faik Öztrak

2. İlhami Özcan AYGUN

3. Cem Avşar (Deva)

4. Nurten Yontar

5. Mustafa Ülkem Uruk

6. İsmail Doğaroğlu

7. Sema Kırkoyunkinet

8. İsmail Çelebi

Kırklareli

1 .Vecdi Gündoğdu

2. Fahri Özkan

3. Hatice Gül Bingöl

Kayseri

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

Samsun

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman

3. Mustafa Yeşilyurt

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz

Hatay

1. Mehmet Güzelmansur

2. Nermin Yıldırım Kara

3. Servet Mullaoğlu

4. Necmettin Çalışkan (Saadet)

5. Hikmet Hatunoğlu

6. Rahmi Vardı

7. Gökhan Özer

8. Bekir Atahan

9. Cemiyet Kışlaoğlu

10. Tamer Apiş

11. Filiz Haksöz

Karabük

1. Cevdet Akçay

2. Abdullah Çakır

3. Bayram Karadağ

Gaziantep

1. Hasan Öztürkmen

2. Melih Meriç

3. Ertuğrul Kaya (DEVA)

4. Reis Reisoğlu

5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6. Erdal Geçit

7. Selim Karahan

8. Müslüm Şahinsoy

9. Hasan Gül

10. Mehmet İslam (Saadet)

11. Ahmet İdris İnal

12. Fatma Müge Düşün

13. Gökhan Çeliktürk

14. Vicdan Aktaş

Manisa

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

4- Selma Aliye Kavaf (Deva)

5- Semih Balaban

Kahramanmaraş

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay

Kars

1. İnan Akgün Alp

2. Onur Uludaşdemir

3. Evren Yerdelen

Kastamonu

1. Hasan Baltacı

2. Kadir Yalçın

3. Ziver Kaplan

Kırıkkale

1.Ahmet Önal

2. Ömer Eldemir

3. Ümit Duman

Zonguldak

1. Deniz Yavuzyılmaz

2. Eylem Ertuğ Ertuğrul

3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)

4. Merve Kır

5. Cemalaettin Sağtekin

Karaman

1. İsmail Atakan Ünver

2. Yusuf Baştuğ

3. Hasan Ehliz

Karabük

1. Cevdet Akay

2. Abdullah Çakır

3. Bayram Karadağ

Sakarya

1. Ayça Taşkent

2. Ecevit Keleş

3. Kamil Özkan

4. Azize Ceroğlu

5. Emel Akçil

6. Gündüz Gençcan

7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)

Osmaniye

1. Asu Kaya

2. Ünal Köksal

3. Mehmet Dövüşçü

Rize

1. Tahsin Ocaklı

2. Köksal Toptan (İYİ Parti)

3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)

Aydın

1. Bülent Tezcan

2. Süleyman Bülbül

3. Hüseyin Yıldız

4. Evrim Karakoz

5. Nilüfer Ünüvar

6. Ali Çankır

Kocaeli

1. Muhip Kanko

2. Harun Yıldızlı

3. Hasan Bitmez

4. Nail Çiler

5. Serap Çakır

6. Tülin Keçeci Güngör

7. Cuma Karavar

8. Caner Arduç

9. Mehmet Küçükkaya

10. Selman Kösali

11. Hülya Yolcubal

12. Belkıza İlter

13. İsmet İşeri

14. Berna Çetin

AYRINTILAR GELİYOR...

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