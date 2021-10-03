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Siyaset CHP’de ‘millet uyanmasın’ telaşı! Müjdat Gezen’in pisliğini Eren Erdem temizliyor
Siyaset

CHP’de ‘millet uyanmasın’ telaşı! Müjdat Gezen’in pisliğini Eren Erdem temizliyor

CHP'li oyuncu Müjdat Gezen'in ayrımcı söylemleri CHP'yi panikletti. Mütedeyyin ve milliyetçi kesime yaranmaya çalışan CHP, Gezen'in, "Mustafa Kemal ne demişti; geldikleri gibi giderler. Mehter Marşı ile gidecekler, İzmir Marşı ile geleceğiz" şeklindeki küstah benzetmesinin üstünü örtmek için yine edebiyat yapmaya başladı. CHP'li Eren Erdem, Gezen'in pisliğini örtmek için, "Birlik, beraberlik" mesajı vermeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 15:36:00 -
CHP’de ‘millet uyanmasın’ telaşı! Müjdat Gezen’in pisliğini Eren Erdem temizliyor

Sanat dışında her türlü pislikle gündeme gelen tiyatrocu Müjdat Gezen, AK Parti'yi tehdit etmek için şartlanmış küfürbazların katıldığı Uğur Dündar’ın Halk TV’deki programına konuk oldu. Burada yine küstah açıklamalarda bulunan Gezen, "Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. ‘Geldikleri gibi giderler.’ Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah." dedi.

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Daha önce, "AK Partilileri denize dökmekle" tehdit eden ve seçimlerde havasını alan CHP, Gezen'in bu rezil sözlerinden sonra panikledi. CHP'li Eren Erdem, Gezen'in pisliğini temizlemeye çalıştı.

Twitter'dan samimiyetsiz bir paylaşım yaparak "Birlik, beraberlik" mesjaı veren Erdem, şunları yazdı:

"Mehter marşı ile İzmir marşının yegane ortak özelliği; bu topraklara ait olmalarıdır. Evet, hepsi bizim. Ama daha önemlisi; 81 milyonuyla bu ülke bizim. Tüm değerleriyle, bu ülkeyi ayağa kaldırmak, tek bir kimseyi dışlamamak üzere geliyoruz. Kavgamız yoksullukla, zulümle."

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Yorumlar

BK

evet eren erdem bu ülke chp zulmünden kurtulalı 19 yıl oldu insanları işte tıpkı sözde sanatçı gibi ötekileştiren sizsiniz ayrım yapanda sizsiniz chphdpip sağ muhazafakar kesime şirin gözükerek oy alamayacaksınız bu millet kimin kim olduğunu artık çok iyi biliyor milli şuur uykudan uyandı artık sizin gibilere bu millet geçit vermeyecek Allah'ın izniyle inşallah
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