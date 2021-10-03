CHP’de ‘millet uyanmasın’ telaşı! Müjdat Gezen’in pisliğini Eren Erdem temizliyor

Sanat dışında her türlü pislikle gündeme gelen tiyatrocu Müjdat Gezen, AK Parti'yi tehdit etmek için şartlanmış küfürbazların katıldığı Uğur Dündar’ın Halk TV’deki programına konuk oldu. Burada yine küstah açıklamalarda bulunan Gezen, "Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. ‘Geldikleri gibi giderler.’ Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah." dedi.

Daha önce, "AK Partilileri denize dökmekle" tehdit eden ve seçimlerde havasını alan CHP, Gezen'in bu rezil sözlerinden sonra panikledi. CHP'li Eren Erdem, Gezen'in pisliğini temizlemeye çalıştı.

Twitter'dan samimiyetsiz bir paylaşım yaparak "Birlik, beraberlik" mesjaı veren Erdem, şunları yazdı:

"Mehter marşı ile İzmir marşının yegane ortak özelliği; bu topraklara ait olmalarıdır. Evet, hepsi bizim. Ama daha önemlisi; 81 milyonuyla bu ülke bizim. Tüm değerleriyle, bu ülkeyi ayağa kaldırmak, tek bir kimseyi dışlamamak üzere geliyoruz. Kavgamız yoksullukla, zulümle."