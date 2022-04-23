‘CHP’de mezhep çatışmasından endişe ediyorum’

YENİ AKİT ANKARA

Millet İttifakı henüz kriterlerini belirleyip Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Ancak Kılıçdaroğlu'na karşı başını Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin zikredildiği lobinin çektiği bir rekabet olduğu biliniyor. Diyarbakır Sur Belediyesi Kurucu ve eski Başkanı Cemal Toptancı; "Mezhep çatışması konusunda endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gizli çekişme"

Ankara siyasetini yakından takip eden ve açıklamalarıyla ses getiren Toptancı'nın sosyal medya hesabından yaptığı yorum şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında 2023 Cumhurbaşkanı adaylığı için gizliden gizliye büyük bir çekişme olduğu Ankara'da konuşuluyor. Görüştükleri yabancı ülkelerin büyükelçileri tarafından kendilerine verilebilecek bir talimat neticesinde mezhep çatışması konusunda endişe ediyorum."