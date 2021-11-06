CHP'de Lütfü Türkkan sessizliği! Rezalete çıt çıkmıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti, Bingöl'de esnaf ziyaretleri sırasında, şehit ağabeyi Tahir Gümren tepkisiyle karşılaştı.

Şehit ağabeyi Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleriyle tepki gösterdi.

Ağza alınmayacak küfür

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tepki üzerine olay yerinden uzaklaştırılan Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak hakarette bulundu.

AK Parti'den sert tepki

Yaşanan bu çirkin olay sonrası siyasi partilerin nasıl bir tavır takınacağı merak edilirken, Türkkan'a yalnızca AK Parti cephesinden tepki geldi.

CHP sessiz

Konuyla ilgili İyi Parti'den herhangi bir açıklama gelmezken, Millet İttifakı'nın diğer ortağı CHP'de de sessizlik sürüyor.

İttifakın bozulmasından endişe duyan CHP, İyi Parti'den gelecek adım öncesi beklemeye geçti.