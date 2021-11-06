  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'de Lütfü Türkkan sessizliği! Rezalete çıt çıkmıyor
Gündem

CHP'de Lütfü Türkkan sessizliği! Rezalete çıt çıkmıyor

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği ağır küfürün ardından adeta Türkiye ayağa kalktı. Türkkan'a neredeyse tüm siyasi partilerden sert tepkiler gelirken, ittifak ortağı CHP'den çıt çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 10:44:00 -

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti, Bingöl'de esnaf ziyaretleri sırasında, şehit ağabeyi Tahir Gümren tepkisiyle karşılaştı.

Şehit ağabeyi Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleriyle tepki gösterdi.

Ağza alınmayacak küfür

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tepki üzerine olay yerinden uzaklaştırılan Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak hakarette bulundu.

AK Parti'den sert tepki

Yaşanan bu çirkin olay sonrası siyasi partilerin nasıl bir tavır takınacağı merak edilirken, Türkkan'a yalnızca AK Parti cephesinden tepki geldi.

CHP sessiz

Konuyla ilgili İyi Parti'den herhangi bir açıklama gelmezken, Millet İttifakı'nın diğer ortağı CHP'de de sessizlik sürüyor.

 

İttifakın bozulmasından endişe duyan CHP, İyi Parti'den gelecek adım öncesi beklemeye geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşından başından utan be adam! Sanat (!) dünyasında bir lağım daha patladı
Medya

Yaşından başından utan be adam! Sanat (!) dünyasında bir lağım daha patladı

62 yaşındaki oyuncu Cem Özer'in M.K. isimli bir kadını uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği iddia edildi. Kendisine şantaj yapıldığı..
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfretti
Gündem

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfretti

Skandallarla gündeme gelen İYİ Parti'li Lütfü Türkkan tepki çeken harekete imza attı. Türkkan, Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf ziyareti s..
Koronavirüs aşı randevusu al | e Devlet 3.doz aşı randevusu al
Sağlık

Koronavirüs aşı randevusu al | e Devlet 3.doz aşı randevusu al

3.doz korona aşısı kime ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumsal bağışıklığın kazanılması gerektiği ifade edili..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay