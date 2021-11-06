CHP'de Lütfü Türkkan sessizliği! Rezalete çıt çıkmıyor
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği ağır küfürün ardından adeta Türkiye ayağa kalktı. Türkkan'a neredeyse tüm siyasi partilerden sert tepkiler gelirken, ittifak ortağı CHP'den çıt çıkmadı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti, Bingöl'de esnaf ziyaretleri sırasında, şehit ağabeyi Tahir Gümren tepkisiyle karşılaştı.
Şehit ağabeyi Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleriyle tepki gösterdi.
Ağza alınmayacak küfür
Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tepki üzerine olay yerinden uzaklaştırılan Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak hakarette bulundu.
AK Parti'den sert tepki
Yaşanan bu çirkin olay sonrası siyasi partilerin nasıl bir tavır takınacağı merak edilirken, Türkkan'a yalnızca AK Parti cephesinden tepki geldi.
CHP sessiz
Konuyla ilgili İyi Parti'den herhangi bir açıklama gelmezken, Millet İttifakı'nın diğer ortağı CHP'de de sessizlik sürüyor.
İttifakın bozulmasından endişe duyan CHP, İyi Parti'den gelecek adım öncesi beklemeye geçti.