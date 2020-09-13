CHP'de liyakatsiz atamalar sürüyor! İmamoğlu'ndan bir skandal daha

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandalları bitmek bilmiyor.

Sabah'ın haberine göre; İBB iştiraki olan İSTTELKOM A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeliğine CHP Çekmeköy İlçe Örgütü Sekreteri İrfan Temel'in atandığı ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu olan Temel'in; İSTTELKOM İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de göreve başlatılması tepkilere neden oldu.

Telekomünikasyon altyapı sorunları çözümlerine katkıda bulunmak ve bilgi teknolojileri ve elektronik haberleşme alanındaki ihtiyaçları karşılamak için kurulan İSTTELKOM'da göreve getirilen Su Ürünleri mezunu İrfan Temel'in liyakat gözetilmeden yapılan ataması dikkat çekti.

Bir yerel gazeteye konuşan Su Ürünleri mezunu Temel, üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret edecekleri iddiasında bulundu.

CHP'de ilçe sekreteri olmasından 2 yıl sonra İBB'de göreve getirildi

7 Mart 2018'de CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri olarak çalışmaya başlayan İrfan Temel, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 8 Mayıs 2020'de İSTTELKOM A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Hiçbir kariyeri olmayan Özge Türkyılmaz'a da İBB'de görev verildi

CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olup seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz da, İBB iştiraki olan İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve getirilmişti. CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen Özge Türkyılmaz'a bir de İBB'de oda tahsis edilmişti.

Miss Turkey yarışmasına katılmış

Özge Türkyılmaz; İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nde okurken, 3. sınıfta, 21 Eylül 2017'de düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış, ilk üç sıraya girememişti.

Türkyılmaz'ın; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 20 Ağustos 2020'de açtığı Büyükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi'nde kariyer danışmanı olarak göreve getirildiği öğrenildi.

İmamoğlu ve eşine teşekkür

Özge Türkyılmaz; sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile beraber çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve 'güzel dilekleri için' teşekkür etti.