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Siyaset CHP'de liste kavgası patladı: Bırakın gidin kardeşim
Siyaset

CHP'de liste kavgası patladı: Bırakın gidin kardeşim

Yeniakit Publisher
2023-03-26 16:16:00 -
CHP'de liste kavgası patladı: Bırakın gidin kardeşim

Aday adayı listelerinin açıklanmasının ardından parti içi isimlerden CHP'nin listelerindeki kişilere eleştiriler gelmeye başlandı. Daha önce birkaç kez aday adayı olan isimlerin yeniden aday adayı olması tepkiyle karşılandı.

CHP'de daha önce başvurup milletvekili seçilememiş kişilerin yeniden aday adayı listelerine girmesi tartışma konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği yapan Hüseyin Sağ listeleri "Üç, dört ,beş, altı hatta yedi dönem aday olan var" ifadeleriyle eleştirdi.

Kendisi de daha önce CHP'den aday adayı olan Hüseyin Sağ, "Kardeşim 10,15,20,25, 30, senedir elinden bir şey gelmemiş.. Daha ne yapacaksın kaç dönemdir yapamamışsın. Bırakın gidin" dedi.

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