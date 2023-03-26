CHP'de liste kavgası patladı: Bırakın gidin kardeşim

CHP'de daha önce başvurup milletvekili seçilememiş kişilerin yeniden aday adayı listelerine girmesi tartışma konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği yapan Hüseyin Sağ listeleri "Üç, dört ,beş, altı hatta yedi dönem aday olan var" ifadeleriyle eleştirdi.

Kendisi de daha önce CHP'den aday adayı olan Hüseyin Sağ, "Kardeşim 10,15,20,25, 30, senedir elinden bir şey gelmemiş.. Daha ne yapacaksın kaç dönemdir yapamamışsın. Bırakın gidin" dedi.