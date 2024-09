CHP'de laik ataklar... 'Laikus Delta Varyantı' mı patlak verdi

Hikmet Genç, CHP'nin laiklik hassasiyetinin bir "hastalık" haline geldiğini belirtti. Genç, CHP'nin son dönemde laiklik konusundaki tutumunu eleştirerek "laikus delta varyantı" olarak tanımladı. Laik atakların tekrar başladığını ve CHP'nin dinî değerlere karşı tutumunu sertleştirdiğini ifade eden Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, bu tutumun CHP'yi toplumsal hassasiyetlerden uzaklaştırdığını kaydetti. İşte Genç'in yazısı:

"Dikkatinizi çekiyor mu?

CHP'de kronik 'laikus' hastalığından mütevellit semptomlarda bariz bir artış var.

Son zamanlarda çok sık laik ataklar görülüyor!

Biz CHP'nin bu kronik rahatsızlığının neredeyse tedavi edildiğini sanıyorduk. Ama anlaşılan o ki, fazla belirti göstermeden çok sinsi bir şekilde ilerlemiş 'laikus'un delta varyantı'!..

Darbeciliğin kılıfı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla yine ve yeniden 'laik-atak'lar geçiriyorlar.

'Laikus'un vücudu kontrol etmesiyle birlikte lgbt sapkınlığını da daha hararetli savunmaya başladılar. (Bak şekil, Ali Mahir Başarır: Onlar (lgbt) bu ülkenin 'aydınlık geleceği' için mücadele ediyor, bir eylem ortaya koyuyor)

Diyanet İşleri Başkanı, Allah'ın emirlerini (Kuran ve Sünnet) bize, yani Müslümanlara hatırlatır; CHP Sözcüsü; "Ali Erbaş bir şeyler saçmalamış" der.

Hulusi Akar komutan; "Allah korkusu, kuldan utanma, vatan sevgisini ve millet sevgisi" der 'laiklik elden gidiyeah' derler.

CHP'nin kılavuzlarından biri olan Emre Kongar; "Din devletine kayarken..!" yazısıyla 'laik atak' nöbetleri geçirir.

Bu arada 'biz de acayip Müslümanız' demeyi de ihmal etmezler.

İzmir, Bornova'da cami açılışına katılan Özgür Eş Başkan; " İftiracılara inat camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz" diyor.

Öyle mi?!

Çocuklara okul öncesi Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmek 'Ortaçağ zihniyeti'dir diyen Özgür Eş Başkan'a defalarca sorduk:

"İktidarda olsanız Kur'an kurslarını kapatır mısınız?, ya da 28 Şubat sürecinde olduğu gibi kaç yaşına kadar Kuran öğretilmemelidir?!"

Cevap alamadık...

"AK Parti'nin uzun süredir yönettiği yerlerde oteller dışında bir tane içkili mekan yok, balıkçıda beyaz şarap bulamıyoruz" diyen Eş Başkanın başka dertleri var.

Ülkenin her köşesinde her an ve her yerde alkol tüketilmeli ki ülke gelişsin, aydınlansın, laik laik yaşasın insanlar, değil mi?!

Bize martaval okumayın.

Mahalli seçimlerden sonra ağzı sulanan muhalefet kendini tutamıyor, laik ataklar geçiriyor. Ellerinde azıcık bir güç olsa nasıl zulmedeceklerinin işaret fişeğidir bu ataklar.

Laikus böyle bir rahatsızlık işte

Aşısı yok ki vurdursunlar.

Virüs, hücrelerinde yaşadığı için Emcüklenemiyor da!

Ne diyelim, geçmiş olsun!.."