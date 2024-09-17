  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

İp parasını Adnan Menderes’in eşinden isteyen darbeciler tarihe yüz karası olarak geçti!

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti

Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Sosyal devlet anlamını buldu! Sadece Eylül ayında ödenen miktar dudak uçuklattı

Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti
Medya CHP'de laik ataklar... 'Laikus Delta Varyantı' mı patlak verdi
Medya

CHP'de laik ataklar... 'Laikus Delta Varyantı' mı patlak verdi

Yeniakit Publisher
2024-09-17 18:50:00 - 2024-09-17 14:23:46
CHP'de laik ataklar... 'Laikus Delta Varyantı' mı patlak verdi

Hikmet Genç, CHP'nin laiklik hassasiyetinin bir "hastalık" haline geldiğini belirtti. Genç, CHP'nin son dönemde laiklik konusundaki tutumunu eleştirerek "laikus delta varyantı" olarak tanımladı. Laik atakların tekrar başladığını ve CHP'nin dinî değerlere karşı tutumunu sertleştirdiğini ifade eden Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, bu tutumun CHP'yi toplumsal hassasiyetlerden uzaklaştırdığını kaydetti. İşte Genç'in yazısı:

Hikmet Genç, CHP'nin laiklik hassasiyetinin bir "hastalık" haline geldiğini belirtti. Genç, CHP'nin son dönemde laiklik konusundaki tutumunu eleştirerek "laikus delta varyantı" olarak tanımladı. Laik atakların tekrar başladığını ve CHP'nin dinî değerlere karşı tutumunu sertleştirdiğini ifade eden Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, bu tutumun CHP'yi toplumsal hassasiyetlerden uzaklaştırdığını kaydetti. İşte Genç'in yazısı:

"Dikkatinizi çekiyor mu?

CHP'de kronik 'laikus' hastalığından mütevellit semptomlarda bariz bir artış var.

Son zamanlarda çok sık laik ataklar görülüyor!

Biz CHP'nin bu kronik rahatsızlığının neredeyse tedavi edildiğini sanıyorduk. Ama anlaşılan o ki, fazla belirti göstermeden çok sinsi bir şekilde ilerlemiş 'laikus'un delta varyantı'!..

Darbeciliğin kılıfı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla yine ve yeniden 'laik-atak'lar geçiriyorlar.

'Laikus'un vücudu kontrol etmesiyle birlikte lgbt sapkınlığını da daha hararetli savunmaya başladılar. (Bak şekil, Ali Mahir Başarır: Onlar (lgbt) bu ülkenin 'aydınlık geleceği' için mücadele ediyor, bir eylem ortaya koyuyor)

Diyanet İşleri Başkanı, Allah'ın emirlerini (Kuran ve Sünnet) bize, yani Müslümanlara hatırlatır; CHP Sözcüsü; "Ali Erbaş bir şeyler saçmalamış" der.

Hulusi Akar komutan; "Allah korkusu, kuldan utanma, vatan sevgisini ve millet sevgisi" der 'laiklik elden gidiyeah' derler.

CHP'nin kılavuzlarından biri olan Emre Kongar; "Din devletine kayarken..!" yazısıyla 'laik atak' nöbetleri geçirir.

Bu arada 'biz de acayip Müslümanız' demeyi de ihmal etmezler.

İzmir, Bornova'da cami açılışına katılan Özgür Eş Başkan; " İftiracılara inat camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz" diyor.

Öyle mi?!

Çocuklara okul öncesi Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmek 'Ortaçağ zihniyeti'dir diyen Özgür Eş Başkan'a defalarca sorduk:

"İktidarda olsanız Kur'an kurslarını kapatır mısınız?, ya da 28 Şubat sürecinde olduğu gibi kaç yaşına kadar Kuran öğretilmemelidir?!"

Cevap alamadık...

"AK Parti'nin uzun süredir yönettiği yerlerde oteller dışında bir tane içkili mekan yok, balıkçıda beyaz şarap bulamıyoruz" diyen Eş Başkanın başka dertleri var.

Ülkenin her köşesinde her an ve her yerde alkol tüketilmeli ki ülke gelişsin, aydınlansın, laik laik yaşasın insanlar, değil mi?!

Bize martaval okumayın.

Mahalli seçimlerden sonra ağzı sulanan muhalefet kendini tutamıyor, laik ataklar geçiriyor. Ellerinde azıcık bir güç olsa nasıl zulmedeceklerinin işaret fişeğidir bu ataklar.

Laikus böyle bir rahatsızlık işte

Aşısı yok ki vurdursunlar.

Virüs, hücrelerinde yaşadığı için Emcüklenemiyor da!

Ne diyelim, geçmiş olsun!.."

İmamoğlu'nun diploması gündem oldu! Nedim Şener, hülle mi hile mi tek tek açıkladı
İmamoğlu'nun diploması gündem oldu! Nedim Şener, hülle mi hile mi tek tek açıkladı

Medya

İmamoğlu'nun diploması gündem oldu! Nedim Şener, hülle mi hile mi tek tek açıkladı


CHP'de derin kriz: Ekrem mi, Mansur mu?
CHP'de derin kriz: Ekrem mi, Mansur mu?

Medya

CHP'de derin kriz: Ekrem mi, Mansur mu?


Muhafazakarlar hedefte! Yeni bir siyaset oyununa aman dikkat
Muhafazakarlar hedefte! Yeni bir siyaset oyununa aman dikkat

Medya

Muhafazakarlar hedefte! Yeni bir siyaset oyununa aman dikkat


Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı o çağrı herkesi şaşırttı! Hadi git işine be
Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı o çağrı herkesi şaşırttı! Hadi git işine be

Medya

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı o çağrı herkesi şaşırttı! Hadi git işine be


"Ne yapıyoruz biz abi ya!" Gerçekler böyle tatsızdır, rahatsız eder
“Ne yapıyoruz biz abi ya!” Gerçekler böyle tatsızdır, rahatsız eder

Medya

“Ne yapıyoruz biz abi ya!” Gerçekler böyle tatsızdır, rahatsız eder


O gelişme, Cem Küçük'ü şaşkına çevirdi: Nasıl oluyor da bu iki isim yan yana geliyor, biri bunu izah etsin
O gelişme, Cem Küçük'ü şaşkına çevirdi: Nasıl oluyor da bu iki isim yan yana geliyor, biri bunu izah etsin

Medya

O gelişme, Cem Küçük'ü şaşkına çevirdi: Nasıl oluyor da bu iki isim yan yana geliyor, biri bunu izah etsin


CHP'nin Batı aşkı bitmek bilmiyor! Bakın Türkiye'yi kimlerin eline teslim etmek istiyorlar?
CHP'nin Batı aşkı bitmek bilmiyor! Bakın Türkiye'yi kimlerin eline teslim etmek istiyorlar?

Medya

CHP'nin Batı aşkı bitmek bilmiyor! Bakın Türkiye'yi kimlerin eline teslim etmek istiyorlar?


 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23