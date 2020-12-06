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Gündem CHP'de lağım patladı! Karısının yanında cinsel saldırı
Gündem

CHP'de lağım patladı! Karısının yanında cinsel saldırı

CHP'de art arda taciz skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. Skandalın son adresi ise CHP Şişli Belediyesi oldu. Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y.'nin belediyede işe aldığı yengesine cinsel saldırıda bulunduğu ve hakkında taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 23:42:00 -
CHP'de lağım patladı! Karısının yanında cinsel saldırı

Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y., müşteki ve kocasını belediyede kadrolu olarak işe aldırdı. K.H. isimli kadın, Şişli Belediyesi'ne bağlı bir şirkette, şüpheli U.G Y.'nin 3 yıldır asistanlığını yapıyordu.

Sabah Gazetesi'nden Muhammed Uzun'un haberine göre; U.G Y., asistanı olan evli kadına yalnız kaldığı zamanlarda, "Eşin dışında kimseyle flört ettin mi, özel kalemde gözüne kestirdiğin biri oldu mu, hiç anlık bir şey yaşamayı düşündün mü?" sözleriyle sözlü tacizde bulunmaya başladı.

Karısının yanında saldırdı

Aylar sonra şüphelinin Tarabya'da 20 kişiden oluşan doğum günü etkinliğine katıldığını belirten K.H., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde, şunları söyledi: "Olay günü; U.G Y.'nin eşi çok alkol aldığı için sarhoş oldu. Kutlamanın ardından kocamla birlikte onların evine evlerine gittik. Alkolün etkisiyle kendisinden geçen karısını yatağına götürdüm ve pijamasını giydirdim. O sırada U.G.Y., arkamda belirdi ve bana doğru yaklaşmaya başladı. Kendimden itip uzaklaştırmaya çalıştım ancak bana cinsel saldırıda bulundu."

Soruşturma başlatıldı

Korkunç olayın ardından araları açılan ve bir süre görüşmeyen U.G.Y.'nin konuşma bahanesiyle mağdur kadınla tekrar buluştuğu kaydedildi. K.H.'yı otomobiliyle ıssız bir yere götüren U.G.Y.'nin burada asistanını taciz ettiği ve yeniden cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine yaşadıklarını yargıya taşıyan mağdur kadın, 8 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, mağdur kadının şikayeti üzerine U.G.Y. hakkında soruşturma başlattı.

 

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Yorumlar

selva

eskiden dallas dizisi vardi su anki olaylar o diziye benziyor sanki
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Yusuf Avcioğlu

Adam ların aslında patiyle falan alakası yok .CHP zaten paravan şirket olarak kurulmuş . 
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