CHP’de kurultay polemiği! Kılıçdaroğlu kararı kabul etmedi
HDP ile kol kola olan CHP’de MYK'da olağan kurultay süreci masaya yatırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu erteleme kararını kabul etmedi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
CHPMYK'da olağan kurultay süreci masaya yatırıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu erteleme kararını kabul etmedi.
AK Parti'de yaşanan yeni parti hareketleri nedeniyle CHP'nin olağan kurultayının 1 yıl ertelenmesi kulislerde konuşuluyordu. Bu tartışmalar CHP MYK'da da masaya yatırıldı.
Erteleme istemedi
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın zamanında yapılmasının uygun olacağını belirterek erteleme konusunu kapattı.
"Tarihi neyse o tarihte yapılır"
CHP Lideri, "Kurultayı ertelemeye gerek yok. Tarihi neyse o tarihte yapılır" ifadelerini kullandı.
Hazırlıklar Ekim'de başlayacak
Partide, kurultay hazırlıkları ekim ayında başlayacak. 2020 yılının şubat ayında ise olağan kurultayı gerçekleştirilecek.
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