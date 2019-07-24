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CHP’de kurultay polemiği! Kılıçdaroğlu kararı kabul etmedi

HDP ile kol kola olan CHP’de MYK'da olağan kurultay süreci masaya yatırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu erteleme kararını kabul etmedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
CHP’de kurultay polemiği! Kılıçdaroğlu kararı kabul etmedi

CHPMYK'da olağan kurultay süreci masaya yatırıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu erteleme kararını kabul etmedi.

AK Parti'de yaşanan yeni parti hareketleri nedeniyle CHP'nin olağan kurultayının 1 yıl ertelenmesi kulislerde konuşuluyordu. Bu tartışmalar CHP MYK'da da masaya yatırıldı.

Erteleme istemedi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın zamanında yapılmasının uygun olacağını belirterek erteleme konusunu kapattı.

"Tarihi neyse o tarihte yapılır"

CHP Lideri, "Kurultayı ertelemeye gerek yok. Tarihi neyse o tarihte yapılır" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar Ekim'de başlayacak

Partide, kurultay hazırlıkları ekim ayında başlayacak. 2020 yılının şubat ayında ise olağan kurultayı gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
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  5. AK Parti
  6. MYK

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