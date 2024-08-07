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Gündem CHP'de kurultay öncesi gergin rüzgarlar esiyor
Gündem

CHP'de kurultay öncesi gergin rüzgarlar esiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-07 16:06:00 - 2024-08-07 16:10:49
CHP'de kurultay öncesi gergin rüzgarlar esiyor

CHP, Genel Başkan Özür Özel'in isteğiyle Eylül ayında kurultaya gidiyor. Kurultay öncesi CHP içerisinde gerilim had safhaya çıktı. İç hesaplaşma peşinde olan CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay öncesi 16 Ağustos'taki Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinde isyan bayrağını açacağı iddia edildi.

CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in isteğiyle 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği Olağanüstü Kurultay kararı alındı. Koltuğu Özel'e kaptıran CHP'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu ise parti içinde yeniden aktif bir rol almak için pes etmiyor.

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun Eylül ayındaki kurultayı bir hesaplaşma ortamına çevireceği öne sürüldü. 16 Ağustos CHP'deki iç hesaplaşma için kritik bir gün olacak. Kılıçdaroğlu'nun isyan bayrağını 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinde açacağı iddia edildi.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Ankara'daki ofisinde hem genel siyaset hem de CHP'nin iç siyaseti ile yakından ilgilenmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık mesajlar paylaşan Kılıçdaroğlu, etkinliklere katılıyor ve videolar çekiyor.

PEKİ, KILIÇDAROĞLU'NUN HESABI NE?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, Eylül ayındaki CHP Kurultayı'nda doğrudan kendisi aday olmayacak, ancak CHP Genel Başkanı Özel'e karşı delegelerin bir kısmının imzasıyla aday gösterilecek. Burada Kılıçdaroğlu için imza verecek delege sayısı kritik önemde olacak. Kılıçdaroğlu için 500 civarında imzanın cepte görüldüğü iddia ediliyor. Ancak Kılıçdaroğlu, 800'ün üstünde imza toplamayı hedefliyor.

MUHARREM İNCE İLE AYNI KADERİ PAYLAŞABİLİR

Aksi bir durumda Kılıçdaroğlu, aday olup güç konsolidasyonu sağlayamazsa geçmişte kendisine karşı aday olup partiden ayrılmak zorunda kalan Muharrem İnce ile aynı kaderi paylaşabilir.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ MANSUR YAVAŞ

Bu süreçte gözler 16 Ağustos'taki Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinde olacak. CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre, burada Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in izlediği politikalara karşı isyan bayrağını açacak. Bu süreçte en büyük destekçilerinden birinin İmamoğlu'na karşı mevzi kazanmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz dönemlerde Kılıçdaroğlu, Yavaş ile görüşürken İmamoğlu'na randevu vermemişti.

ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NU DİZGİNLEMEK İSTİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise seçimli kurultay ile hem seçimde yakaladığı rüzgarı yelkenlerine yönlendirmek hem de İmamoğlu vesayetini hafifletmek istiyor. Özellikle 60 parti meclis üyesinde yeni bir ağırlık kazanmak hem Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu'nun gücünü Parti Meclisi'nde dizginlemek istiyor.

CHP'Yİ FIRTINALI GÜNLER BEKLİYOR

Ancak kongrede siyasal rüzgar kadar duygusal rüzgarlar da önemli... Özellikle bazı delegelerin duygusal teşviklerle yönlendirilmesi, oyunun rengini değiştirmesi ihtimali var. Kılıçdaroğlu da böyle devrilmişti... Bu süreçte de İmamoğlu'nun eli güçlü görünüyor.

Her ihtimalde Kılıçdaroğlu ve Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun parti içindeki etkinliğinde, siyaseti dizayn çabalarından rahatsızlık duyduğu ve bu Kongre'de CHP'de İmamoğlu etkisini kırılacağı konuşuluyor. Her şartta eylül ayında CHP'yi fırtınalı günler bekliyor.

Kaynak: Star Gazetesi

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