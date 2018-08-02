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CHP'de kurultay krizi: Yeterli imza toplanamadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Kurultay için yeterli sayı olmadığı görülüyor" dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 18:24
CHP'de kurultay krizi: Yeterli imza toplanamadı

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de başlayan kriz kurultay süreciyle devam ediyor. Öğleden sonra CHP Genel Merkezi'ne giden Muharrem İnce'ye yakın isimler Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için 630 imza topladıklarını söyleyerek kurultaya gidilmesi gerektiğini belirtti.

"YETERLİ SAYI OLMADIĞI GÖRÜLÜYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız teslim etti. Yazı işlerinden imzalar tek tek incelendi. Tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayı olmadığı görülüyor. Delegelerimizin noter onaylı imzaların sunulması gerekir. Fotokopilerin başka notere onaylatıldığı tespit edildi" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 18:24
  1. Muharrem Erkek
  2. CHP

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