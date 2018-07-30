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CHP’de kurultay için önemli gün

CHP’de seçimli olağanüstü kurultay toplanması için İnce taraftarlarının 15 gün önce başlattığı imza toplama sürecinde sona gelindi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:45
CHP’de kurultay için önemli gün

CHP’de 16 Temmuz’da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci bugün saat 17.30’da tamamlanıyor.

Kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde sona gelindi. Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imza süreci 30 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30’da sona eriyor. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün cuma günü, olağanüstü kurultayı toplayacak salt çoğunluğa ulaştıklarını savunarak, “559 delege imzası elimizde, 69’u da postada. Toplam 628 imza topladık” açıklamasını yaptı. “Değişim ve Umut Kurultayı” adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP’li delegeler, 625 olan salt çoğunluktaki imzaya ulaştıklarını açıklasalar da genel merkez yöneticileri sayının çok daha aşağılarda olduğunu savunuyor. Genel merkeze göre bu sayı 530’lar civarında ve 30-40 kadar delege de imzasını geri çekecek.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:45
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