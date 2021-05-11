CHP'de kokain skandalı! Parti gece yarısı operasyon yaptı

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait araçta kokain ve esrarla yakalanmasının yankıları sürüyor.

İsmi apar topar kaldırıldı

Yapılan testte kanında kokaine rastlanan Yıldırım'ın, ifadesinde eğlence amacıyla uyuşturucu maddeyi aldıklarını söylediği öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından Yıldırım'ın ismi ve fotoğrafı CHP Söke İlçe Başkanlığı'nın internet sitesinden gece saatlerinde apar topar kaldırıldı.

Aydın'da Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Söke İlçe Başkanlığı Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Başkanvekili Halil Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracı 6 Mayıs'ta Yenikent Mahallesi'nde durdurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait araçta yapılan aramada 0.07 gram kokain ile 0.08 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan CHP'li yönetici Halil Yıldırım, Mine Ekitmen ve Ali Mehmet Özel gözaltına alındı. Polisin uzun süredir teknik ve fiziki olarak takip ettiği öğrenilen 3 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra uyuşturucu madde kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi. Burada ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadesinde itiraf etti

CHP'li yönetici Halil Yıldırım'a kokain kullanıp kullanmadığının tespiti için test yapıldı. Sabah'ın haberine göre, yapılan testte Yıldırım'ın kanında kokaine rastlandı. İfadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf eden Yıldırım'ın, eğlence amacıyla uyuşturucu aldıklarını söylediği öğrenildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Yıldırım'ın ismi ve fotoğrafı CHP Söke İlçe Başkanlığı'nın internet sitesinden gece saatlerinde apar topar kaldırıldı. CHP Söke İlçe Başkanlığı Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Başkanvekilliği görevini yürüten evli bir çocuk babası Halil Yıldırım'ın daha önce de CHP Söke Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı öğrenildi.

CHP Genel Merkezi'nin Halil Yıldırım ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. Öte yandan CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Yıldırım'ın 8 Mart'ta yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini, yaşanan olayın ardından da partiyle üyelik ilişkisinin sonlandırıldığını bildirdi.