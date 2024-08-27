CHP'de kimyasal reaksiyon! Partideki değişimler başlarını döndürdü

Star yazarı İbrahim Güneş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partideki durumunu ve açıklamalarını ele aldı. Güneş, Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu buluşmasının Özel’in konumunu sarstığını belirtti. CHP’nin yönetiminde kimyasal bir reaksiyon yaşandığını ifade eden Güneş, partideki değişimlerin Özel’in siyasi kimyasını bozduğunu söyledi. CHP tarafından yönetilen belediyelerdeki çevre sorunlarına da dikkat çeken İbrahim Güneş, şunları kaydetti:

"Hadi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dediği gibi kitabın ortasından konuşalım... Zira kendisi "Ben kitabın ortasından konuşuyorum. Cumhurbaşkanı adayı değilim" dedi.

Peki neden bunu söyleme ihtiyacı hissetti?

Acaba Kılıçdaroğlu – İmamoğlu buluşması Özel'in kimyasını bozmuş olabilir mi? Zira aynı konuşmasında CHP'nin tüzük kurultayından Genel Başkan'ın güçlü çıkması gerektiğini de söyledi. Özel'e göre CHP Genel Başkanı güçlenirse CHP'de güçlenirmiş... Üstüne bir de "Hamas'a terör örgütü demedim, yaptıkları terör" dedim gibi ucube bir açıklama yaptı.

Ne demekse?

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Ama yazı başlığımızı kimyasal reaksiyon seçmemizin asıl sebebi bu değil aslında. İzmir Körfezi'nden yansıyan görüntüleri izlemişsinizdir. 7 ayrı dereden Körfez'e deşarj var. Kötü Kokudan Karşıyaka ve Bayraklı'da yaşayanlar "Pencereleri açamıyoruz" diye şikayet ediyor.

Telef olan ve kıyıya vuran balıklar sürülerinin görüntüsü hepimizin içini yaktı. Bakanlık balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Ondan hemen önce de Antalya Belediyesi, Akdeniz'e kimyasal atık basarken suçüstü yakalandı. Ceza kesildi.

İstanbul'da Haliç'in hali ortada... Yolunuz düşerse yanınıza limon kolonyası alın...

İzmir, Antalya, İstanbul...

Ve hepsinin de ortak noktası CHP zihniyeti tarafından yönetiliyor olması. Yani sadece CHP'lilerin kimyası değişmiyor, doğanı, denizlerin, kentlerin kimyası da değişiyor. Ve bu değişimi geri döndürmek her gün biraz daha güçleşiyor.

Takdir milletin elbette..."

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