CHP'de Kılıçdaroğlu'na büyük isyan: Artık kenara çekil!

CHP Ulusal Birlik Hareketi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifa çağrısı geldi. Oluşum adına yazılı açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu derhal görevinden çekilmelidir. CHP ve Türkiye artık sizinle bir saat dahi yürüyemez" dedi.

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden hüsranla ayrılan muhalefette ortalık yangın yerine döndü. Seçimleri kaybeden Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hezimetin faturasını MYK üyelerine kesti ve hepsi istifa etti.

Kaybedilen seçimlerin ardından istifası istenen ancak koltuğunu bırakmak istemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,ekim ayında yapılacak kurultayda yeniden aday olacak.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'değişim' vurgusu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim hezimetinin ardından iki kez Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kulislerde konuşulana göre; İmamoğlu, kahvaltılı görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu’na, ''Partiyi kurultaya götürün. Siz kurultayda aday olmayın çekilin'' dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaya niyeti yok. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday olması beklenirken CHP liderine karşı bayrak açanlar arasına CHP Ulusal Birlik Hareketi de katıldı.

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''TERÖR İLTİSAKLI LAİKLİK KARŞITI KADROLAR''

Oluşum adına yazılı açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu günden bu yana tüm seçimleri kaybettiğini hatırlatan Ateş, şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP baştan aşağı değişti. Hayatını CHP'ye adamış parti emekçileri yerine, parlamentoda, yerel yönetimlerde terör iltisaklı, laiklik karşıtı, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadrolar tercih edilmiştir. Bu sorumsuz söylemlerle kamuoyunda partinin terör örgütlerinin hamiliğini yaptığı algısı oluşmuştur"

"ARTIK KENARA ÇEKİLMELİ"

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alabilmek için altılı masayı kurduğunu belirten Ateş, "Altılı masada milletin iradesi adaylık rüşveti olarak kullanılmıştır, CHP yağmalanmıştır, değerleri sıfırlanmıştır. Bindelik partilere bir sultan edasıyla ulufe dağıtır gibi verdiği milletvekilleriyle iktidar bloğuna anayasayı değiştirme olanağı dahi tanınmıştır. FETÖ ve PKK'ya terör örgütü diyenlerin parti içinde yaşama hakları ellerinden alındı. Arabayı devirenler artık kenara çekilmeli, özgür iradesiyle CHP'nin yeniden kurucu iradesine kavuşmasına engel olmaya kalkmamalıdırlar" dedi.

''AĞIR YENİLGİ ALINACAK''

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, yerel seçimlere Kılıçdaroğlu yönetiminde gidilmesi halinde daha ağır bir yenilgi alınacağını da sözlerine ekledi.